La empresa estadounidense Anthropic informó la suspensión de sus modelos de inteligencia artificial más avanzados: su versión muy restringida Mythos 5 y su variante limitada para el gran público Fable 5.

Esta medida responde a una directiva de seguridad nacional emitida por el gobierno de Estados Unidos la cual busca restringir el acceso de ciudadanos extranjeros a estas herramientas avanzadas.

Estados Unidos ordena a Anthropic suspender sus modelos de la IA más avanzados

El gobierno de Estados Unidos ordenó el bloqueo de los modelos de inteligencia artificial Fable 5 y Mythos 5 de Anthropic debido principalmente a preocupaciones de seguridad nacional y riesgos críticos de ciberseguridad.

Anthropic (Anthropic)

El gobierno considera que estos modelos poseen una capacidad sin precedentes para detectar y explotar vulnerabilidades de software.

La orden se enmarca en leyes de control de exportaciones que tratan a esta IA como tecnología sensible.

El objetivo formal es impedir que ciudadanos extranjeros (incluidos empleados de la propia Anthropic) accedan a estos modelos, tanto dentro como fuera de territorio estadounidense, para evitar que la tecnología sea utilizada por potencias rivales o actores ilícitos.

Se fundamenta en que estas herramientas tienen un potencial de uso dual; es decir, pueden emplearse para fines civiles legítimos, pero también para ataques biológicos, químicos o de infraestructura crítica.

Según informes de The Wall Street Journal, el CEO de Amazon, Andy Jassy, habría influido en la decisión al advertir a funcionarios de la Casa Blanca que Fable 5 proporcionaba información que teóricamente debería estar prohibida por facilitar ciberataques.

Así respondió Anthropic ante la orden del gobierno de Estados Unidos

Anthropic no cuenta actualmente con un sistema técnico para filtrar a los usuarios por nacionalidad de manera inmediata.

Por lo que optó por apagar los modelos en todo el mundo para garantizar el cumplimiento de la orden federal mientras ajusta sus controles internos.

Sin embargo, Anthropic expresó su desacuerdo y preocupación ante la orden del gobierno de Estados Unidos, calificándola como el resultado de un “malentendido”.

La empresa manifestó que el hallazgo de una posible vulnerabilidad o “desbloqueo” (jailbreak) de alcance limitado no debería ser motivo suficiente para retirar del mercado un modelo comercial que ya es utilizado por cientos de millones de personas.

Anthropic advirtió que si este criterio se aplica de manera generalizada a todo el sector, se podría paralizar prácticamente cualquier nuevo despliegue de modelos de inteligencia artificial de vanguardia por parte de todos los proveedores.

Aunque la empresa defiende la necesidad de una regulación pública y auditorías obligatorias para los modelos más potentes, denunció que esta directiva gubernamental no se adhiere a principios de un “procedimiento legal transparente, justo, claro y basado en hechos técnicos”.

La compañía sostuvo que, tras revisar el método de “desbloqueo” mencionado por el gobierno, no consideran que Fable 5 otorgue a los hackers capacidades que no estén ya disponibles a través de otros modelos públicos en el mercado.

Anthropic afirma estar trabajando para restablecer el acceso a estos modelos de última generación lo antes posible, mientras que el resto de sus sistemas continúan operando con normalidad.