Como parte de su Plan Alpha, se dio a conocer el Robot Phone 2026, un nuevo smartphone de HONOR que tendrá integración completa con inteligencia artificial.

Además de mostrar el diseño del Robot Phone 2026, HONOR dio a conocer cuándo presentará de manera física el smartphone a todo el mundo.

¿Cómo es el Robot Phone 2026 de HONOR?

De acuerdo con lo mostrado en un teaser de HONOR, el Robot Phone 2026 tendrá un diseño tradicional; pero con una cámara tipo periscopio.

La cámara del Robot Phone 2026 no solo será para tomar fotos y video, sino que actuará como un asistente de inteligencia artificial de HONOR.

El lente interactuará con el entorno y el usuario, dando contexto a todo lo que capte, además de dar consejos al usuario en diferentes temas.

Este asistente al parecer se mantendrá siempre activo mientras estés con la cámara activa; si no lo quieres, podrás guardar el lente de acuerdo a tu conveniencia.

Es similar a lo que hacen varios smartphones en la actualidad con la inteligencia artificial, pero sin la necesidad de que actives las funciones, pues estas ya estarán disponibles por defecto.

No obstante, faltan que se den todas las especificaciones al respecto y cómo funcionarán al 100% las integraciones de la inteligencia artificial.

¿Cuándo se presentará el Robot Phone 2026 de HONOR?

HONOR mencionó que el Robot Phone 2026 se presentará en la MWC, que es la expo de tecnología y gadgets más grande del mundo.

La MWC, donde se presentará el Robot Phone 2026 de HONOR, se llevará a cabo del 2 al 5 de marzo del siguiente año.

Se espera que en la convención, además de presentar como tal el equipo, se den todas las especificaciones al respecto, así como el precio y fecha de lanzamiento en todo el mundo.

Además, la expectativa es que haya equipos para probar y así tener una mejor opinión acerca del mencionado equipo.