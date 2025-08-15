Una de las herramientas más sorprendentes de HONOR 400 Series es la que utiliza la inteligencia artificial para crear imágenes a videos.

Sin necesidad de una suscripción o descarga de una aplicación tercera, el HONOR 400 y HONOR 400 Pro convierten tu fotografía en una animación de 5 segundos.

Al ser una función que utiliza la inteligencia artificial, surgen dudas acerca de qué tan seguro es usarla.

Dada la tendencia del deepfake y mal manejo de la inteligencia artificial en general.

A continuación, te contamos cómo funciona la creación de imágenes a video en HONOR 400 Series y cuáles son los filtros de inteligencia artificial que la hacen segura.

HONOR 400 Pro y HONOR 400 (HONOR)

Algoritmo en las funciones de inteligencia artificial de HONOR 400 Series

Según las normas internas de HONOR, las herramientas de IA en imagen están sujetas a restricciones por contenido explícito y reconocimiento facial de personajes no permitidos.

David Moheno, director de Comunicación y Relaciones Públicas de HONOR Latinoamérica, explica de qué trata el algoritmo en la función de HONOR 400 Series.

“El algoritmo de nuestra función de Imagen a Video con AI incorpora restricciones para temas sensibles como contenido sexual o bélico”. David Moheno, director de Comunicación y Relaciones Públicas de HONOR LATAM

Hicimos la prueba intentando animar una imagen sensible con la inteligencia artificial del HONOR 400 Pro, la cual comprobó lo dicho por David Moheno.

Pasados unos segundos de análisis de la fotografía, el smartphone indicó que la imagen no era compatible para usarse.

Prueba en HONOR 400 Pro para convertir imagen a video (Hazel Barrera)

Asimismo, David Moheno indica que el algoritmo de la inteligencia artificial de HONOR 400 Series aplica filtros para ciertas personalidades y figuras públicas.

“Esto se implementa por razones de seguridad y para fomentar un uso responsable de la inteligencia artificial”, destacó en nombre de la marca de tecnología.

SDPnoticias realizó una prueba para animar una imagen a video con inteligencia artificial en el HONOR 400 Pro, con personalidades como:

Claudia Sheinbaum, de 63 años de edad

Rey Carlos III, de 76 años de edad

Joaquín Guzmán Loera, de 68 años de edad

En cada intento —incluso de edición con inteligencia artificial como expandir el fondo— el dispositivo indicó que la imagen no era compatible.

Prueba en HONOR 400 Pro para convertir imagen a video (Hazel Barrera / SDPnoticias)

Prueba en HONOR 400 Pro para convertir imagen a video (Hazel Barrera)

Prueba en HONOR 400 Pro para convertir imagen a video (Hazel Barrera)

Generación de videos a partir de imágenes es gratis en HONOR 400 Series, pero limitada

La herramienta de generación de videos a partir de imágenes en HONOR 400 Series es gratuita, mas no ilimitada.

De acuerdo con información de la marca, la función de inteligencia artificial solo está disponible en una versión limitada en HONOR 400 y HONOR 400 Pro.

Hasta el 30 de septiembre te permite 10 usos por día; luego de esta fecha, se reduce a 15 veces por mes y 3 al día.

Estas condiciones estarán vigentes en los dispositivos HONOR 400 Series hasta el 31 de diciembre de 2025.