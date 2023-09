Michael Caine habría confirmado su retiro tras filmar la película The Great Escaper. Acá te decimos quién es este legendario actor.

Considerado como uno de los actores británicos más emblemáticos, Michael Caine declaró en entrevista que quizá The Great Escaper sería su último proyecto fílmico.

“Ahora tengo 90 años y no puedo caminar como me gustaría. Esa es la principal razón de mi retiro. Estoy en el principio de mi retiro del cine. En lo que respecta a esta película puedo decir que estaba muy feliz de estar involucrado. Me encantó el personaje de Bernie. Pensé que era increíble y que estaba muy bien escrito.”

Michael Caine