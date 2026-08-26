Tim Cook anunció que el 9 de septiembre del 2026 se llevará a cabo el Apple Event bajo el lema “Surprise and shine” en el Steve Jobs Theater.

Se anticipa el lanzamiento de los modelos iPhone 18 Pro y 18 Pro Max, además de la posible revelación de su primer teléfono plegable.

El catálogo de novedades también incluiría el Apple Watch Series 12, el Apple Watch Ultra 4 y los AirPods 5.

Fecha, hora y cómo ver el próximo Apple Event

El próximo Apple Event de este año se llevará a cabo el miércoles 9 de septiembre del 2026 en el Steve Jobs Theater en el Apple Park de Cupertino, California.

Counting down with everyone! https://t.co/FhRumftT4S — Tim Cook (@tim_cook) August 26, 2026

El evento tiene el lema de “Surprise and shine” (“Sorpresas listas para brillar”), comenzará a las 10:00 horas, tiempo de California / Pacífico y estos son los horarios por país:

11:00 horas: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua.

12:00 horas: Colombia, Ecuador, Panamá y Perú.

13:00 horas: Bolivia, Chile, Cuba, Paraguay, República Dominicana y Venezuela.

14:00 horas: Argentina y Uruguay.

18:00 horas: Islas Canarias, España.

19:00 horas: España peninsular, Baleares, Ceuta y Melilla

Apple transmitirá la keynote en directo mediante sus canales oficiales, lo que incluye su página web oficial, su canal de YouTube y la aplicación Apple TV.

¿Qué se espera del próximo Apple Event?

El próximo Apple Event del 9 de septiembre de 2026, promete ser uno de los hitos más importantes de la marca en la última década debido a cambios estratégicos históricos y la revelación de una categoría de producto completamente nueva.

La keynote marcará oficialmente una nueva era para la compañía, siendo el primer gran evento liderado por John Ternus como el nuevo CEO de Apple.

Ternus asumirá oficialmente el puesto el 1 de septiembre de 2026, momento en el cual Tim Cook dejará su cargo para convertirse en el presidente ejecutivo de la junta directiva.

John Ternus ha sido una figura fundamental dentro de la empresa, supervisando previamente la ingeniería de hardware de dispositivos como el iPad, los AirPods, Mac, Apple Watch y el iPhone.

La gran sorpresa de la jornada y el foco de todas las miradas será la esperada presentación del primer iPhone plegable de Apple, diseñado para competir directamente en el mercado con marcas como Samsung.

Las filtraciones apuntan a que podría ser bautizado como “iPhone Ultra”. Se especula que tendrá una pantalla exterior de 5.5 pulgadas y una pantalla interior de 7.8 pulgadas.

Estará equipado con una doble cámara y lector Touch ID, posicionándose como el modelo más avanzado y exclusivo de la firma.

Para los usuarios tradicionales, los grandes protagonistas de la gama alta serán el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max.

Se anticipa que incorporen el nuevo chip A20 Pro, cámaras mejoradas y nuevas opciones de color. El modelo Pro Max podría incluir por primera vez una cámara con apertura variable.

La preventa de estos dispositivos comenzaría tentativamente el 12 de septiembre de 2026, y la venta general iniciaría el 18 de septiembre de 2026.

A diferencia de años anteriores, el iPhone 18 estándar no formará parte de esta keynote.

Apple retrasaría el lanzamiento del iPhone 18 tradicional, del iPhone 18e y del iPhone Air 2 hasta la primavera de 2027 para evitar saturar el evento, rompiendo así con una década de tradiciones en sus calendarios de lanzamiento.

La renovación de accesorios y wearables también ocupará un espacio importante en la presentación:

Apple Watch Series 12: Mantendrá un diseño similar al de generaciones previas, pero estrenará el chip S12 y podría añadir un sensor para la medición de presión arterial.

Apple Watch Ultra 4: Se espera que cuente con una pantalla más grande, modificaciones estéticas en el diseño y mejoras notables en la autonomía de su batería.

AirPods 5: Estarán equipados con el nuevo chip H3 y se prevé una variante que incorpore cancelación de ruido activa.

Apple aprovechará el escenario para anunciar las fechas oficiales de lanzamiento de las versiones finales de sus sistemas operativos, encabezadas por iOS 27 y iPadOS 27, además de macOS 27, watchOS 27 y tvOS 27.