Tim Cook deja oficialmente el cargo de CEO de Apple este lunes 31 de agosto, después de casi 15 años al frente de una de las compañías tecnológicas más importantes del mundo.

A partir del martes 1 de septiembre, John Ternus será el nuevo CEO de Apple, mientras que Tim Cook permanecerá vinculado a la empresa como presidente ejecutivo de su consejo de administración.

La transición fue anunciada por Apple desde abril y forma parte de un proceso de sucesión planeado con anticipación.

Tim Cook anuncia su salida de CEO de Apple a través de un mensaje en X (@tim_cook / X)

Tim Cook se despide de Apple con un mensaje en X

En su último día como CEO, Tim Cook compartió un mensaje dirigido a la comunidad de Apple a través de su cuenta oficial de X, en el que agradeció el apoyo y la inspiración recibida durante sus años al frente de la compañía.

“Enviando mucho amor a la comunidad de Apple en mi último día como CEO. Mi título cambia mañana, pero el amor que tengo por la comunidad de Apple nunca lo hará” Tim Cook

El ejecutivo agregó que su gratitud hacia la comunidad de Apple es “infinita” y aseguró sentirse emocionado por el próximo capítulo de su trayectoria.

Cook asumió como CEO en agosto de 2011, tras la salida de Steve Jobs, y durante su gestión Apple experimentó una enorme expansión financiera y comercial.

La compañía amplió su ecosistema con productos como Apple Watch y AirPods, además de fortalecer su negocio de servicios y desarrollar sus propios chips Apple Silicon.

Ahora, John Ternus tomará las riendas de Apple, el hasta ahora vicepresidente sénior de Ingeniería de Hardware se incorporó a la compañía en 2001 y ha participado en el desarrollo de productos como iPhone, iPad y Mac. Su llegada marca el inicio de una nueva etapa para Apple.