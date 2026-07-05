Aunque la edición para 2026 no presentará ningún cambio como tal, ya hay reportes de un nuevo Apple Watch que presentará un rediseño profundo.

Todo indica que este Apple Watch contará con un nuevo diseño para su estructura general, además de incluir una batería de mayor capacidad, algo que se pide desde hace tiempo.

Apple Watch Series 10 (Apple)

El nuevo Apple Watch prepara su mayor rediseño

De acuerdo con diversos insiders, el nuevo Apple Watch para los siguientes años contará con un diseño diferente, el cual cambiará la manera en que se montan las correas.

Este cambio respondería más a necesidades técnicas que a algo estético, pues también se quiere reordenar los componentes internos del reloj.

Si bien de momento esto no está confirmado, ese escenario haría que las correas actuales del dispositivo ya no sean compatibles con la siguiente versión.

No obstante, se asegura que el beneficio de esto será mayor en cuanto al rendimiento del reloj en general, que para muchos aún tenía ciertos inconvenientes.

Hay que señalar que tampoco hay una fecha exacta para el rediseño, solo se sabe que la próxima edición se quedará tal cual como la conocemos hasta el momento.

Apple Watch Ultra 2 (Apple )

El rediseño del nuevo Apple Watch implicaría una batería más grande

La razón detrás del rediseño del nuevo Apple Watch sería que la marca ajustará los elementos internos para añadir una batería más grande que la actual.

Al tener un sistema diferente para las correas, el nuevo Apple Watch tendría más espacio para mover los componentes y añadir la mencionada batería.

Esto implicaría una mayor autonomía para el dispositivo, el cual es acusado —como casi todos los de la marca— de tener una duración de batería muy corta.

Como ya mencionamos, nada está confirmado de momento, tendremos que esperar varios meses para saber si habrá un nuevo Apple Watch o se mantendrá el diseño actual.