El iPhone 18 Pro de Apple comienza su recorrido en el mercado con reportes de fallas de software que pueden provocar que el teléfono deje de responder y se reinicie de manera inesperada.

El problema también afecta al iPhone 18 Pro Max y estaría relacionado con iOS 27, no con un defecto físico del dispositivo.

This Glitch Can FULLY CRASH the new iPhone 18 Pro



New iOS glitch has been discovered which can make the iPhone completely UNRESPONSIVE and mess up the entire UI. Apple NEEDS to take action immediately and push a HOTFIX update ASAP.



This is not a minor visual bug. Your iPhone… pic.twitter.com/pFYqcnbnt9 — TechDroider (@techdroider) September 27, 2026

Los usuarios afectados han señalado que el bloqueo en el iPhone 18 puede aparecer después de un intento fallido de autenticación mediante Face ID.

En determinadas circunstancias, se han reportado fallas por parte de los usuarios en donde la pantalla se congela y el iPhone deja de responder durante unos segundos antes de reiniciarse automáticamente.

Cabe destacar que el fallo no parece presentarse en todas las unidades.

Apple prepara una actualización para corregir el fallo del iPhone 18 Pro

Inicialmente, surgieron dudas sobre el nuevo sistema de Face ID del iPhone 18, cuyo sensor infrarrojo fue colocado debajo de la pantalla en los modelos Pro.

A una semana del lanzamiento, Apple habría identificado el origen de la falla en el software y descartó que se trate de un problema del hardware.

La compañía prepara una actualización de software para comienzos de la próxima semana para el iPhone 18 iPhone 18 Pro Max, con la que busca corregir los bloqueos y reinicios relacionados con Face ID.

Por ahora, no se ha establecido cuántos usuarios están afectados ni todas las condiciones que desencadenan el error.

Mientras llega el parche, la recomendación es mantener el iPhone 18 actualizado y evitar intentar reproducir deliberadamente el fallo.