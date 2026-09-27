Google celebra su aniversario cada 27 de septiembre, aunque esta no siempre fue la fecha elegida por la compañía.

El buscador más popular del mundo ha cambiado varias veces el día de su celebración, debido a los distintos acontecimientos que marcaron sus primeros años de historia.

Para conmemorar la ocasión, Google suele publicar un Doodle especial en su página principal, con el que recuerda sus primeros diseños y la evolución de su plataforma.

Doodle de Google por su aniversario del 27 de septiembre (Especial)

La fecha exacta de su fundación sigue siendo motivo de curiosidad, incluso por los distintos hitos que marcaron su creación.

A 28 años de su inicio, la compañía tecnológica mantiene el 27 de septiembre como la fecha oficial de su aniversario.

Esta es la razón por la que eligió ese día y las otras fechas importantes en su historia.

¿Por qué Google celebra su aniversario el 27 de septiembre?

Google no siempre celebró su aniversario el 27 de septiembre.

Durante sus primeros años, la compañía utilizó distintas fechas para conmemorar su creación, por lo que septiembre llegó a convertirse prácticamente en su mes de cumpleaños.

En sus Doodle, el buscador celebró su aniversario el 8 de septiembre de 2003, el 7 de septiembre de 2004 y el 26 de septiembre de 2005.

La consolidación del 27 de septiembre como fecha de aniversario ocurrió en 2005, cuando Google hizo coincidir la celebración con el anuncio de una importante ampliación de su índice de búsqueda, que superó ampliamente al de sus competidores.

Desde 2006, la empresa adoptó el 27 de septiembre como la fecha habitual para celebrar su aniversario, una tradición que mantiene hasta la actualidad.

Google (Especial)

¿Cuáles son las otras fechas importantes en la historia de Google?

Aunque Google celebra su aniversario el 27 de septiembre, su historia comenzó varios años antes de que se constituyera legalmente como empresa.

Sus fundadores, Larry Page y Sergey Brin, desarrollaron inicialmente un proyecto universitario llamado BackRub en 1996, cuando estudiaban en la Universidad de Stanford.

Estas son algunas de las fechas más importantes en los orígenes de Google:

1996: Larry Page y Sergey Brin comienzan a desarrollar BackRub, un proyecto universitario para analizar y organizar páginas web

15 de septiembre de 1997: se registra oficialmente el dominio google.com

4 de septiembre de 1998: se constituye legalmente Google Inc., después de recibir una inversión de 100 mil dólares de Andy Bechtolsheim, cofundador de Sun Microsystems

Las primeras operaciones de Google comenzaron en un garaje propiedad de Susan Wojcicki, ubicado en Menlo Park, California.

Años más tarde, Wojcicki se convertiría en una de las primeras empleadas de la compañía y posteriormente en directora ejecutiva de YouTube.

Ahora, Google pasó de ser un motor de búsqueda montado con servidores hechos de piezas de LEGO en un garaje, a ser un gigante tecnológico global con productos como Gmail, Maps, Android, YouTube y la inteligencia artificial Gemini.