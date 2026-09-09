Apple presentó sus nuevos relojes inteligentes, Apple Watch Series 12 y Ultra 4 desde su magna presentación en el Steve Jobs Theater en Cupertino, California, Estados Unidos, este miércoles 9 de septiembre.

El precios para los nuevos relojes inteligentes, Apple Watch Series 12 y Ultra 4 para México serán de:

Apple Watch Series 12 (42 mm): Desde 8 mil 999 pesos

Apple Watch Series 12 (46 mm): Desde 10 mil 249 pesos

Apple Watch Ultra: Desde 19 mil 999 pesos

La llegada de los Apple Watch Series 12 y Ultra 4 a tienda está programada para el próximo 18 de septiembre.

Precio del Apple Watch Series 12 y Ultra 4 en México (Apple )

Apple Watch Series 12 y Ultra 4: novedades y funciones

Las novedades y funciones de los nuevos relojes inteligentes, Apple Watch Series 12 y Ultra 4 se centran principalmente en las funciones de salud, el nuevo chip S11 y el Audio Intelligence, función de IA.

Para ambos, Apple Watch Series 12 y Ultra 4 llega un renovado Health Sensing System con sensores ópticos y eléctricos enfocados en procesar y entender mejor tus métricas corporales.

El Audio Intelligence y el nuevo chip S11 vendrán de la mano para Apple Watch Series 12 y Ultra 4 con aislamiento de hardware, Siri Recap y Live Rewind.