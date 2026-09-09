Precio del Apple Watch Series 12 y Ultra 4 en México

Apple presentó sus nuevos relojes inteligentes, Apple Watch Series 12 y Ultra 4 desde su magna presentación en el Steve Jobs Theater en Cupertino, California, Estados Unidos, este miércoles 9 de septiembre.
El precios para los nuevos relojes inteligentes, Apple Watch Series 12 y Ultra 4 para México serán de:
- Apple Watch Series 12 (42 mm): Desde 8 mil 999 pesos
- Apple Watch Series 12 (46 mm): Desde 10 mil 249 pesos
- Apple Watch Ultra: Desde 19 mil 999 pesos
La llegada de los Apple Watch Series 12 y Ultra 4 a tienda está programada para el próximo 18 de septiembre.
Apple Watch Series 12 y Ultra 4: novedades y funciones
Las novedades y funciones de los nuevos relojes inteligentes, Apple Watch Series 12 y Ultra 4 se centran principalmente en las funciones de salud, el nuevo chip S11 y el Audio Intelligence, función de IA.
Para ambos, Apple Watch Series 12 y Ultra 4 llega un renovado Health Sensing System con sensores ópticos y eléctricos enfocados en procesar y entender mejor tus métricas corporales.
El Audio Intelligence y el nuevo chip S11 vendrán de la mano para Apple Watch Series 12 y Ultra 4 con aislamiento de hardware, Siri Recap y Live Rewind.