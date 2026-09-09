Apple presentó de manera oficial los AirPods 5 con mejoras enfocadas en el sonido, los dos nuevos modelos estarán disponibles a partir del 18 de septiembre con precios desde 2,999 pesos mexicanos.

Los dispositivos presentan una arquitectura acústica renovada que promete reducir el sonido exterior en un 50% y extender la autonomía de uso hasta las 20 horas totales.

Además, se detalla la incorporación de inteligencia artificial para funciones avanzadas como la traducción en tiempo real y el control mediante gestos.

AirPods 5 de Apple (Captura de pantalla )

Precio de los AirPods 5 de Apple

Apple lanzó los AirPods 5 en dos versiones distintas, manteniendo la cancelación activa de ruido como base común, pero diferenciándolos en controles, capacidades del estuche y autonomía:

AirPods 5 (modelo estándar): 2,999 pesos mexicanos

AirPods 5 con estuche de carga: 3,299 pesos mexicanos

La versión con estuche de carga añade el sensor de fuerza por deslizamiento en el vástago o patilla, lo que permite ajustar el nivel de volumen sin tocar el teléfono.

Mientras el modelo base requiere conexión mediante cable USB-C, la versión superior permite utilizar cargadores magnéticos del Apple Watch, bases de carga inalámbrica Qi o cable USB-C.

El modelo superior ofrece una hora adicional de reproducción continua con la cancelación de ruido activada (5 horas vs. 4 horas) y alcanza hasta 22 horas de autonomía total combinada con su estuche.

AirPods 5 de Apple (Captura de pantalla )

Principales novedades de los AirPods 5 de Apple

Las principales novedades tecnológicas de los AirPods 5 son:

Cancelación Activa de Ruido (ANC) mejorada: Se incorpora la tecnología de cancelación activa de ruido en ambas versiones de la gama con diseño de oído abierto (open-ear), logrando hasta un 50% más de reducción de ruido respecto a los AirPods 4 gracias a una arquitectura acústica multipuerto renovada y algoritmos de audio computacional. Inteligencia Artificial y Traducción en Vivo: Integran funciones avanzadas impulsadas por Apple Intelligence / Siri AI, destacando la Traducción en Vivo (Live Translation) durante conversaciones cara a cara, el uso de Siri en modo manos libres y la respuesta por medio de gestos con la cabeza. Control de volumen en el tallo: Por primera vez en este formato de auricular abierto, incorporan un sensor de fuerza en la patilla o vástago que permite subir y bajar el volumen deslizando el dedo hacia arriba o hacia abajo. Audio Adaptativo y Ecualización: Cuentan con una Ecualización Adaptativa de última generación, Audio Espacial Personalizado mejorado, un modo Transparencia más natural para las voces y la función Conciencia de Conversación (Conversation Awareness), que reduce automáticamente el volumen al empezar a hablar. Mayor autonomía de batería: Ofrecen hasta 5 horas de reproducción continua con la cancelación de ruido activada en una sola carga (una hora más que la generación anterior) y entre 20 y 22 horas de autonomía total utilizando el estuche de carga. Estuche de carga versátil: El estuche de la versión superior añade soporte para carga inalámbrica Qi, cargadores del Apple Watch y conexión por cable USB-C. Resistencia al agua y polvo: Tienen certificación de protección mejorada contra el agua, el sudor y el polvo (IP54 / IP57).