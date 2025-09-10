La cantante Dua Lipa- de 30 años de edad- probó antes que nadie el nuevo iPhone 17 PRO.

El lanzamiento del iPhone 17 PRO sorprendió en las redes porque Dua Lipa se convirtió en la embajadora del nuevo smartphone que anunció Apple.

Dua Lipa estrena el nuevo iPhone 17 PRO

A través de redes sociales, Dua Lipa presumió el nuevo iPhone 17 Pro que fue lanzado este 9 de septiembre en el Apple Event.

La cantante compartió un video grabado con el iPhone 17 PRO con imágenes de su Radical Optimism Tour.

La grabación muestra a Dua Lipa en una prueba de sonido y una sesión de fotos con el dispositivo de Apple en color naranja.

Así como el éxito que fue su presentación de su gira mundial que llegó al Scotiabank Arena de Canadá y que continuará por Estados Unidos.

Además del video promocional, la cantante Dua Lipa ha publicado algunas fotos y clips en las que habría usado ya el iPhone 17 Pro.

El cual cuenta con un sistema de cámaras Pro Fusion de 48 MP con Fusion principal, ultra gran angular y teleobjetivo con Control de Enfoque y Profundidad.

Los fans de Dua Lipa quedaron fascinados con la colaboración de la cantante con Apple para convertirse en la primera celebridad en usar el nuevo smartphone.

Precio del nuevo iPhone 17 PRO

Si quieres el nuevo iPhone 17 PRO como el que presumió Dua Lipa en redes sociales, acá te damos su precio.

El nuevo dispositivo que se une a la familia de los smartphone de Apple cuesta en México:

iPhone 17 Pro de 256 GB: 28 mil 499 pesos

iPhone 17 Pro de 512 GB: 33 mil 499 pesos

iPhone 17 Pro de 1 TB: 38 mil 499 pesos

Además del color naranja en el iPhone 17 PRO que presumió Dua Lipa, el dispositivo también se puede adquirir en estas tonalidades:

Plata

Azul Profundo

De acuerdo con el promocional de Dua Lipa y Apple, el iPhone 17 PRO se podrá pre-ordenar a partir del próximo viernes 12 de septiembre.

El smartphone llegará el 19 de septiembre para todo el público.