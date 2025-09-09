Este 9 de septiembre es el Apple Event, pero además se celebran las siguientes efemérides:

Día Mundial del Vehículo Eléctrico

Día Internacional del Sudoku

Día Internacional de la Belleza

Día Mundial de la Agricultura

Día Internacional de Proteger la Educación de Ataques

Día Internacional del Tester de Software

Día de los Osos Cariñosos: comparte tu cuidado

Día Nacional del Vuelo de los Cerdos

Portal 999

Día del Osito de Peluche

Tal y como se dijo, este 9 de septiembre es el Apple Event, el cual se llevará a cabo en punto de las 11:00 am, hora de México.

El 9 de septiembre se celebra el Día Mundial del Vehículo Eléctrico para concienciar sobre su importancia como transporte sostenible.

También este 9 de septiembre se celebra el Día Internacional del Sudoku porque los dígitos de la fecha, 9/9, se asemejan visualmente a una cuadrícula de Sudoku.

Por otro lado, este 9 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Belleza para reconocer y celebrar la importancia de la belleza en todas sus formas, promoviendo la autoestima y el bienestar.

Asimismo, el Día Mundial de la Agricultura se celebra este 9 de septiembre para honrar la labor de los agricultores y reconocer la importancia de la agricultura.

De igual manera, el 9 de septiembre se celebra el Día Internacional de Proteger la Educación de Ataques, esto para concienciar sobre la importancia de salvaguardar la educación en tiempos de conflicto e inseguridad.

Otra de las efemérides de este 9 de septiembre, es el Día Internacional del Tester de Software que conmemora la fecha en que se encontró el primer “bug” de la historia.

Igualmente, este 9 de septiembre se celebra el Día de los Osos Cariñosos: comparte tu cuidado para fomentar la empatía y la bondad, inspirándose en los personajes conocidos por promover estos valores.

El Día Nacional del Vuelo de los Cerdos es una efeméride celebrada este 9 de septiembre que se asocia con el concepto de que “los cerdos pueden volar”, esto para representar la idea de que algo improbable o imposible podría suceder.

Otro de los eventos de este 9 de septiembre es el llamado “Portal 999”, siendo una creencia numerológica que se asocia con la energía del número 9.

Finalmente, el Día del Osito de Peluche se celebra el 9 de septiembre para honrar a estos compañeros de la infancia.

Hoy 9 de septiembre es el Apple Event

Este 9 de septiembre, es un día muy esperado para los entusiastas de la tecnología, pues se llevará a cabo el Apple Event, es decir su evento anual.

En el Apple Event se anticipan grandes anuncios y presentaciones de nuevos productos en donde este año la expectativa es enorme, pues hay rumores sobre las posibles novedades como:

El nuevo iPhone

Novedades del Apple Watch

Sorpresas en servicios o accesorios

Se espera que el evento revele no solo nuevos dispositivos, sino también actualizaciones de software que prometen mejorar la experiencia del usuario.

Get ready for an awe dropping #AppleEvent on Tuesday, September 9! pic.twitter.com/uAcYp2RLMM — Tim Cook (@tim_cook) August 26, 2025

Este 9 de septiembre es el Día Mundial del Vehículo Eléctrico

Una de las efemérides celebradas este 9 de septiembre es el Día Mundial del Vehículo Eléctrico, la cual promueve la conciencia y la adopción de la movilidad eléctrica como alternativa sostenible.

El Día Mundial del Vehículo Eléctrico busca ser una iniciativa para destacar los múltiples beneficios que los vehículos eléctricos ofrecen, tanto para el medio ambiente como para la sociedad en general.

La celebración de este Día Mundial del Vehículo Eléctrico cada 9 de septiembre, instaurado desde el año 2020, surge de la creciente necesidad global de combatir el cambio climático y reducir la dependencia de los combustibles fósiles.

Pues los vehículos eléctricos, al no emitir gases de escape, contribuyen significativamente a la mejora de la calidad del aire disminuyendo la contaminación atmosférica.

Además, al operar con energía eléctrica, que puede provenir de fuentes renovables como la solar o la eólica, se reduce drásticamente la huella de carbono asociada al transporte.

Día Mundial del Vehículo Eléctrico (CHUTTERSNAP / Unsplash)

El Día Internacional del Sudoku es este 9 de septiembre

El 9 de septiembre también se celebra el Día Internacional del Sudoku, una fecha elegida para rendir homenaje a este juego de lógica.

La razón detrás de esta selección del día 9 de septiembre, se debe a la semejanza visual de los dígitos de la fecha 9/9, con la cuadrícula de 3x3 que compone cada uno de los bloques dentro del rompecabezas de Sudoku.

Este juego es de origen japonés, aunque sus raíces se remontan a rompecabezas numéricos del siglo XVIII en Suiza, ha conquistado a millones de personas alrededor del mundo.

En ese sentido, la popularidad del Sudoku se disparó a principios de los 2000, convirtiéndose en un pasatiempo global, por lo que su efeméride conmemora el juego.

También el Día Internacional del Sudoku es una forma de promover los beneficios que ofrece como:

La mejora del pensamiento lógico

Agudización de la memoria

Capacidad de resolución de problemas

Día Internacional del Sudoku (Bozhin Karaivanov / Unsplash)

También este 9 de septiembre es el Día Internacional de la Belleza

El Día Internacional de la Belleza también se festeja este 9 de septiembre, siendo una fecha dedicada a reconocer y celebrar la importancia de la belleza en todas sus manifestaciones.

El Día Internacional de la Belleza busca promover la autoestima y el bienestar individual, destacando que la belleza va más allá de los estándares superficiales y abarca la diversidad en formas, colores y expresiones.

Por lo que este 9 de septiembre se toma como un día para reflexionar sobre cómo la belleza, tanto interna como externa, contribuye a nuestra percepción de nosotros mismos y del mundo que nos rodea.

Esta efeméride fue proclamada por el Comité Internacional de Estética y Cosmetología (CIDESCO por sus siglas en francés), una organización fundada en 1946.

Día Internacional de la Belleza (Element5 Digital / Unsplash)

El Día Mundial de la Agricultura se celebra este 9 de septiembre

Este 9 de septiembre se celebra anualmente el Día Mundial de la Agricultura, una fecha dedicada a reconocer y honrar la labor de los agricultores en todo el planeta.

Esta efeméride busca destacar la relevancia de la agricultura no solo en la producción de alimentos, sino también en el sostenimiento económico y social en todo mundo.

Pues se sabe que la agricultura es una de las columnas vertebrales de nuestra existencia, y uno de los pilares fundamentales que garantiza la seguridad alimentaria global.

Uno de los objetivos del Día Mundial de la Agricultura de este 9 de septiembre es una oportunidad para reflexionar sobre el papel de este sector en nuestra sociedad.

También es un llamado a la acción para apoyar a los agricultores y promover políticas agrícolas sostenibles.

Día Mundial de la Agricultura (Tim Mossholder / Unsplash )

Se festeja Día Internacional de Proteger la Educación de Ataques este 9 de septiembre

Otra de las efemérides celebradas este 9 de septiembre es el Día Internacional de Proteger la Educación de Ataques, una fecha establecida por la ONU en 2020.

El objetivo principal del Día Internacional de Proteger la Educación de Ataques, es sensibilizar a la comunidad global sobre la necesidad de resguardar la educación en entornos marcados por conflictos armados, inestabilidad política y crisis humanitarias.

Pues esta efeméride busca destacar la vulnerabilidad de la educación en estas circunstancias, y realizar acciones para asegurar que el aprendizaje no se detenga.

También se busca reafirmar el derecho fundamental a la educación para todos, especialmente en situaciones de emergencia.

Día Internacional de Proteger la Educación de Ataques (Alexander Grey / Unsplash)

El Día Internacional del Tester de Software es hoy 9 de septiembre

Asimismo, este 9 de septiembre es el Día Internacional del Tester de Software, una fecha que rinde homenaje a una anécdota fundamental en la historia de la informática.

Pues se sabe que la celebración del Día Internacional del Tester de Software, tiene su origen en el hallazgo del primer “bug” o error informático real.

Todo comenzó el 9 de septiembre de 1947, cuando Grace Murray Hopper, científica de la computación y contralmirante de la Marina de los Estados Unidos, trabajaba con el ordenador Mark II Aiken Relay Calculator en la Universidad de Harvard.

En medio de un fallo en el sistema, ella y su equipo descubrieron la causa del problema: una polilla (bug, en inglés) que se había introducido en uno de los relés de la máquina, causando un cortocircuito.

Este incidente dio origen al término “debugging” (desinsectar o depurar), que hoy se usa comúnmente para referirse a la eliminación de errores de software, marcando un antes y un después en la computación.

Resaltó la importancia de verificar y asegurar el correcto funcionamiento de los sistemas informáticos, y desde entonces, la figura del tester de software se ha vuelto crucial en el desarrollo de cualquier producto tecnológico.

El Día Internacional del Tester de Software también busca reconocer la labor de los profesionales que se dedican a la garantía de calidad de software, cuyo trabajo consiste en identificar, analizar y reportar fallos en las aplicaciones, sitios web y sistemas.

Día Internacional del Tester de Software (Nguyen Dang Hoang Nhu / Unsplash)

Cada 9 de septiembre es el Día de los Osos Cariñosos: comparte tu cuidado

También este 9 de septiembre se celebra la efeméride del Día de los Osos Cariñosos: comparte tu cuidado, una fecha dedicada a honrar los valores de la empatía, la bondad y el amor desinteresado.

Esta festividad se inspira en los personajes de los Osos Cariñosos, quienes, desde su creación, han sido embajadores de un mensaje universal de cuidado y comprensión mutua.

El Día de los Osos Cariñosos: comparte tu cuidado busca recordar la importancia de extender una mano amiga, ofrecer consuelo y difundir la alegría en nuestras comunidades y en el mundo.

En ese sentido, el Día de los Osos Cariñosos nos invita a reflexionar sobre cómo podemos integrar más cuidado en nuestra vida diaria como:

Practicar la empatía: Intentar comprender los sentimientos y perspectivas de los demás, ofreciendo apoyo genuino.

Fomentar la bondad: Realizar actos de amabilidad sin esperar nada a cambio, ya sea ayudando a un vecino, haciendo un cumplido sincero o donando a una causa benéfica.

Promover la conexión: Fortalecer los lazos con amigos, familiares y colegas, recordando la importancia de las relaciones humanas.

Difundir alegría: Compartir sonrisas, humor y positividad, creando un ambiente más feliz y optimista.

Los Ositos Cariñositos (Pinterest)

Este 9 de septiembre es el Día Nacional del Vuelo de los Cerdos

El 9 de septiembre también se celebra el Día Nacional del Vuelo de los Cerdos, una fecha que se inspira en la expresión popular de “cuando los cerdos vuelen”.

Esta frase se utiliza para denotar algo que se considera improbable o incluso imposible de que suceda.

Por lo tanto, el Día Nacional del Vuelo de los Cerdos de este 9 de septiembre, aunque no tiene un origen histórico o un evento específico, se ha convertido en una celebración de lo inesperado, de lo que alguna vez se pensó que era inviable.

El Día Nacional del Vuelo de los Cerdos puede ser una reflexión sobre la superación de obstáculos y obtener metas que parecían inalcanzables.

También es un día para reconocer que a veces, lo imposible puede volverse realidad a través de la perseverancia, la innovación o un golpe de suerte.

De igual manera es una oportunidad para celebrar lo absurdo, lo divertido y lo caprichoso de la vida.

Día Nacional del Vuelo de los Cerdos (Ante Hamersmit / Unsplash)

Hoy 9 de septiembre es el Portal 999

Este 9 de septiembre del 2025, de acuerdo a la numerología y creencias esotéricas, es una fecha clave, el cual es conocido como el “Portal 999”.

Pues de acuerdo con estas creencias, el número 9 representa la culminación de ciclos, sabiduría adquirida, compasión universal y el umbral hacia nuevas oportunidades y comienzos; la fase final antes de algo nuevo.

Se le nombra como Portal 999, ya que este 9 de septiembre del 2025 existe una repetición triple del número 9, lo cual amplifica su influencia, creando una poderosa concentración de energía.

Por lo que en ese sentido, se considera que el Portal 999 una ventana energética para la metamorfosis personal como:

Fomenta la introspección profunda y la liberación de cargas del pasado, patrones obsoletos y cualquier cosa que ya no sirva al crecimiento espiritual.

Es un momento ideal para la “limpieza” interna, sanación y renovación.

Actúa como catalizador para la manifestación de intenciones, aumentando la probabilidad de que los deseos formulados se materialicen.

Portal 999 (Dollar Gill / Unsplash)

El Día del Osito de Peluche es este 9 de septiembre

Finalmente este 9 de septiembre se celebra el Día del Osito de Peluche, una fecha dedicada a festejar y honrar a estos compañeros de la infancia de generaciones enteraras.

Se desconoce el origen exacto de la elección de esta fecha específica para el Día del Osito de Peluche, pero su celebración refleja el impacto cultural y emocional que los ositos de peluche tienen en la sociedad.

Los ositos de peluche son símbolos de confort, seguridad y amistad, siendo peluches reconfortantes en momentos de alegría o tristeza.

Por lo que este Día del Osito de Peluche, es una oportunidad para recordar y revivir los recuerdos asociados a estos entrañables objetos.

Para muchos, un osito de peluche evoca la nostalgia de la infancia, la inocencia y la pureza de una etapa importante de la vida.

La celebración del Día del Osito de Peluche, por lo tanto, no es solo un tributo a un juguete, sino un reconocimiento a la capacidad que tienen estos objetos de generar emociones y fomentar lazos afectivos.