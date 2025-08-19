A poco de que se lleve a cabo la presentación oficial del iPhone 17 Pro Max, se han filtrado detalles sobre una impresionante tecnología incluida en su cámara.

Los rumores apuntan a que el iPhone 17 Pro Max será el smartphone más poderoso jamás creado por Apple.

Esto, gracias a un sistema óptico que lo diferenciará radicalmente de su hermano menor, el nuevo iPhone 17 Pro.

Maqueta iPhone 17 Pro Max (especial / Tomada de X)

Lentes móviles convertirían al iPhone 17 Pro Max en el más poderoso de Apple

La gran novedad del iPhone 17 Pro Max sería su mecanismo de lentes móviles que permitiría cambiar la distancia focal de forma real, como en una cámara profesional.

Hasta ahora, los iPhone han usado cámaras con distancia focal fija, lo que limita el zoom óptico y obliga a depender de recortes digitales que reducen la calidad de la imagen.

En el iPhone 17 Pro Max, las lentes se desplazarían físicamente dentro del objetivo para acercar la imagen, sin perder calidad.

El resultado, según las filtraciones, sería un zoom óptico que podría variar entre 5x y 8x.

De esta forma, la calidad de la imagen producida por el iPhone 17 Pro Max se mantendría con un alto grado de nitidez.

Maqueta iPhone 17 Pro (especial / Tomada de X)

Sony colaboraría con Apple para las cámaras del iPhone 17 Pro Max

El sistema de lentes móviles no es nuevo en el mundo de los smartphones, aunque sí para Apple.

Sony la ha utilizado con gran éxito desde hace 3 años en sus equipos Xperia 1 IV y V, por lo que Apple buscaría su colaboración, aunque sólo de forma temporal.

Y es que, Apple estaría desarrollando sus propios sensores de imagen con el objetivo de lograr avances aún mayores.

Tal es así que ya se contempla la posibilidad de que el iPhone 18 pueda estrenar un sensor de 200 megapíxeles.

Mientras esto sucede, se ha revelado que el iPhone 17 Pro Max podría costar cerca de 33 mil pesos mexicanos.

El iPhone 17 Pro Max será presentado oficialmente el martes 9 de septiembre de 2025, como parte del esperado Apple Event.