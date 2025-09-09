Los fans de Apple se burlan del anuncio del iPhone 17 con memes y las críticas no pararon.

El Apple Event nos trajo la presentación oficial del esperado iPhone 17, generando diversas reacciones en redes sociales.

Fans de Apple se burlan con memes del anuncio del iPhone 17

Este 9 de septiembre, durante el Apple Event se dio a conocer el iPhone 17, así como sus versiones Air, Pro y Pro Max.

Desde el campus de Apple en Cupertino, California, se reveló lo que será el nuevo smartphone de Apple.

Igualmente, el público conoció el Apple Watch SE 3 y Apple Watch Ultra, junto con los AirPods Pro 3.

Apple Event septiembre 2025 (captura de pantalla)

Después de dicha presentación, las reacciones en redes no se hicieron esperar.

Incluidos los memes que ya dieron su opinión sobre el iPhone 17, el cual no convenció del todo a los internautas que esperaban algo más.

Recordemos que en los últimos años, Apple no ha superado las expectativas de sus seguidores al presentar su smartphone.

Por ello, los memes han comenzado a difundirse, para reírse un poco de la presentación y dispositivo de Apple.

Estos son los memes que provocó el anuncio del iPhone 17

Los usuarios en redes como X (antes Twitter) han publicado memes sobre el anuncio del iPhone 17 en el Apple Event.

Para algunos internautas, el nuevo iPhone 17 es un dispositivo que con c aracterísticas similares a modelos anteriores de Apple.

Así que con memes decidieron burlarse de la situación, ya que esperaban más innovación.

Memes por el anuncio del iPhone 17 (Especial)

Hasta el meme de Los Simpson revivió para burlarse de que el iPhone 17 es igual a los otros que ya se lanzaron.

Memes sobre el anuncio del iPhone 17 (Especial)

Los fans de Apple también se rieron de lo que pasará con su iPhone de versiones pasadas después del anuncio del iPhone 17.

Mi iphone 11 que sigo pagando en Coppel, después del anuncio del iPhone Air y el iPhone 17 en el #AppleEvent



pic.twitter.com/TtOaWJxqUV — @LuisValLe (@LuisValLe_A) September 9, 2025

Como cada año, el tema del precio del iPhone 17 también es tema de conversación y memes en redes.

Algunos estuvieron muy pendientes a la presentación del Apple Event, pese a que su presupuesto no les dé para comprarlo sino hasta después de varios años cuando baje su costo.

Memes sobre el anuncio del iPhone 17 (Especial)

Las versiones del iPhone 17 de igual manera fueron motivo de memes por sus diferencias en las características.

Memes sobre el anuncio del iPhone 17 (Especial)

Otros memes que circulan sobre el anuncio del iPhone 17 son estos:

Memes sobre el anuncio del iPhone 17 (Especial)

Memes sobre el anuncio del iPhone 17 (Especial)