La red social de Meta y Mark Zuckerberg, Instagram, tiene nueva actualización que cambia la forma de organizar tu perfil.

Tal como dio a conocer Instagram mediante sus redes sociales, la actualización estará disponible a partir de esta semana, sin mencionar una fecha específica.

“Toca, arrastra y suelta tus publicaciones donde quieras”. Instagram

Esta actualización se suma a otras de este 2026, las cuales no han generado buenas reacciones entre internautas, como la llegada de Instagram Plus.

Instagram lanza una nueva forma de organizar tu perfil en actualización

Con un video explicativo, Instagram anunció que su nueva actualización permitirá mover las publicaciones en el perfil a partir de esta semana.

Los cambios que quieras realizar desde tu perfil son independientes de si son sólo fotografías o reels, como se observa en el video que Instagram compartió.

Instagram tiene nueva actualización: ahora puedes organizar tu perfil (Captura de pantalla)

Esta actualización ya había sido solicitada por los usuarios de la red social para cambiar el orden de la cuadrícula, ya que en ocasiones las publicaciones crean una fotografía.

En su perfil de Instagram, la red social ya compartió un antes y después de la actualización, con publicaciones que hacen referencia a su actualización: “Tus publicaciones, tu red, tu orden”.

Paso a paso para organizar tu perfil con nueva actualización de Instagram

Sólo es necesario tocar, arrastrar y soltar las publicaciones en el sitio que desees que estén en tu perfil de Instagram.

En consecuente, el paso a paso para organizar tu perfil con nueva actualización de Instagram sería lo siguiente:

Presionar la foto a cambiar de lugar Seleccionar la opción segunda opción del listado: Reorganizar mi cuadrícula Arrastra la foto o video en el lugar que quieras poner Sueltas el contenido Dar clic en “siguiente”

En caso de no resultar de tu agrado el nuevo sitio de la publicación en tu perfil, puedes optar por “anular” el cambio.