Usuarios han reportado la caída de Instagram y tal y como revela la plataforma de Downdetector, entre las principales fallas están las dificultades para acceder normalmente a la red social.

Los reportes de Instagram que más se han registrado, incluyen problemas con la aplicación alrededor del 50%, fallos en la conexión al servidor con un 21% de quejas y errores en el feed o timeline con 19% de reportes.

Muchos mencionan en Downdetector que el feed de Instagram no carga correctamente, no se visualizan seguidores, no aparecen comentarios o la app se cierra inesperadamente tras unos segundos de uso.

Usuarios reportan caída de Instagram este 26 de junio (Downdetector )

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