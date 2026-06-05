El HONOR 600 ya está en México. Un smartphone que, además de mantener la estética premium y potencia de la marca china, mejoró la experiencia del usuario para usar la IA.
La herramienta “Crear imagen a video” ya no funciona solo con un tipo de plantilla estándar; ahora, el smartphone cuenta con 19 formas distintas de dar vida a una fotografía.
La familia de HONOR 600 Series ya tiene precio en México, los cuales te revelamos a continuación:
- HONOR 600: $16,999
- HONOR 600 Pro: $22,999
“Crear imagen a video” en el nuevo HONOR 600 mejora la experiencia del usuario con la IA
HONOR lanzó con la serie 600 el ecosistema Imagen a Video 2.0, una nueva generación que permite transformar imágenes en videos más dinámicos, creativos y que el usuario puede personalizar desde cero.
Ahora no solo verás a la inteligencia artificial dándole vida a tus fotos, sino que tú mismo podrás imaginar y crear lo que quieres que la IA haga con ellas.
Ya sea definiendo elementos como la escena, el movimiento, estética visual, detalles narrativos y hasta sonido.
Imagen a Video 2.0 integra 19 formas distintas de dar vida a una fotografía, además de 15 plantillas adicionales con diferentes estilos visuales y escenarios de uso. Algunos ejemplos de prompt, son:
- Piloto de movimiento
- Movimiento mágico
- Cambio de visión
- Guardarropa mágico
- Animación mágica
- Evolución personal
- Giro envolvente
- Enfoque inversivo
- Vista de dron
- Estilo libre
- Abrazo mágico
- Mascotas en acción
Usando el estilo libre, la opción con IA en la que la creatividad del usuario es el límite, pudimos animar una fotografía de una figura 3D en un escenario de campo de futbol.
El resultado se obtuvo en apenas 3 minutos, contando con una red de internet estable:
HONOR 600 no se olvidó de la potencia de la marca en este nuevo smartphone
Por si las mejoras de IA no fueran suficientes, HONOR 600 Series mantiene la potencia en cámara, batería y resistencia que ya distinguen a la marca.
El celular cuenta con una cámara nocturna de 200MP impulsada con IA, la cual ofrece claridad superior en escenarios de baja iluminación.
En el caso del HONOR 600 Pro, la experiencia fotográfica se complementa con una cámara telefoto periscópica de 50MP con zoom de hasta 120x. Ambos equipos incorporan una cámara frontal de 50MP para fotografía y video de alta calidad.
En cuanto a la batería, esta es de 7,000mAh, una de las más grandes de su categoría, acompañada de carga rápida HONOR SuperCharge de 80W.
Hay opciones de color naranja y negro, mientras que el almacenamiento es de 12GB+512GB.