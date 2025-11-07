HONOR dio a conocer que ha logrado vender 10 millones de smartphones en América Latina en este 2025, un logro en sus primeros 5 años en el mercado.

Gran parte de estas ventas de HONOR se dieron gracias a una aceleración en mercados clave como México, Perú y Colombia, donde en medio años se llegó a 5 millones de unidades.

Los lanzamientos de HONOR en el año lograron los 20 millones de smartphones vendidos

Gran parte del éxito de los 10 millones de smartphones de HONOR se debe a los modelos presentados en este mismo 2025.

10 millones de HONOR (HONOR)

Estamos hablando de modelos como el HONOR Magic7 Lite y el HONOR X7c, que capturaron la atención por su batería de larga duración, resistencia y funciones avanzadas de inteligencia artificial.

También está el HONOR Magic7 Lite, el cual vendió un 72% más que su antecesor en su primer mes, posicionándose como el segundo modelo más vendido de su precio en la región.

HONOR fortaleció su vínculo con el talento joven y la cultura en México a través de iniciativas para impulsar la fusión entre arte y tecnología.

Como el HONOR Talents 2025, donde colaboró con universidades como la UNAM y el Tecnológico de Monterrey para inspirar a estudiantes a explorar la creatividad desde la innovación digital.

Además de tener alianzas como el futbolista Santiago Giménez, y los comentaristas Luis García y Christian Martinoli.

Asimismo, HONOR ha fortalecido su presencia con una estrategia de servicio postventa robusta, centros de atención al cliente, y una red de distribución.

La cual incluye operadores, retailers, plataformas digitales y tiendas propias en mercados clave.

Kevin Zhu, CEO de HONOR en América Latina agradeció a su equipo por el logro de 10 millones smartphones, además de prometer mejores ventas en 2026.

“Hoy celebramos cinco años en América Latina. En poco tiempo, hemos tenido un éxito sobresaliente al establecer un negocio sólido, alcanzar 10 millones de unidades comercializadas en más de una docena de mercados en la región, y empoderar a nuestros usuarios con las tecnologías más avanzadas en cámara, batería y ahora, inteligencia artificial. Este es el poder de la evolución para HONOR. Estoy profundamente agradecido por el compromiso de nuestro equipo y socios. El futuro es ahora. En 2026, aumentaremos nuestras ventas y HONOR pasará de ser un retador a convertirse en líder. ¡Juntos lo lograremos!” Kevin Zhu, CEO de HONOR en América Latina