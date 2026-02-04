Este 3 de febrero fue presentado oficialmente el HONOR Magic8 Lite en México, siendo promocionado como uno de los smartphones más resistentes del mercado, logrando incluso un Récord Guinness.

Aquí te daremos todos los detalles del HONOR Magic8 Lite, incluyendo su precio en México.

HONOR Magic8 Lite, de los smartphones más resistentes actualmente

Lo que más se destaca del HONOR Magic8 Lite es que el equipo cuenta con múltiples capas de resistencia ante el agua, vapor, calor y hasta vibraciones, contando con certificaciones a nivel mundial.

Además, el HONOR Magic8 Lite presume tener el Récord Guinness a la caída de mayor altura para un smartphone, desde 6.133 metros, sin que este sufriera algún daño y estando en completo funcionamiento.

Honor Magic8 Lite (Pablo Isaac López/SDPnoticias)

Por si esto fuera poco, puede soportar hasta 1.5 metros bajo el agua por 30 minutos y resistir ambientes saturados de vapor, salpicaduras de líquidos calientes. Incluso, ser lavado si se ensucia con lodo, arena o grasa.

Es por ello que la marca ha extendido su programa de protección al equipo, sin agregar algún costo adicional al precio establecido; incluyendo una garantía de un año a la pantalla y carcasa, garantía de un año por líquidos y de 2 años a la batería.

Características del HONOR Magic8 Lite

El HONOR Magic8 Lite llega con pantalla de 6.79 pulgadas, procesador Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4, 16GB de RAM y almacenamiento de 256GB o 512GB. Además, cuenta con MagicOS 9.0 basado en Android 15.

Su batería es de 8300mAh con tecnología Silicon-Carbón y durabilidad de más de 6 años, permitiendo 49.1 horas de música, 22.2 horas de video en línea, 11.4 horas de videollamada; asimismo, cuenta con SuperCharge de 66W.

Sus cámaras son de 108 MP la principal, una gran angular de 5 MP, y la frontal de 16 MP, potenciadas con tecnología de inteligencia artificial.

Honor Magic8 Lite (Pablo Isaac López/SDPnoticias)

Precio en México del nuevo HONOR Magic8 Lite

El HONOR Magic8 Lite se puede adquirir desde este 3 de febrero de 2026 a un precio de 8 mil 999 pesos para la versión de 256GB y de 9 mil 999 pesos para el modelo de 512GB de almacenamiento.

Tanto en la tienda oficial de HONOR en línea, como en distribuidores autorizados y telefónicas que operen en el país.

Cuenta con tres colores: Rojo Cobrizo, exclusivo para México; Negro Medianoche y Dorado Amanecer.