El POCO X8 Pro Max se presenta como una de las apuestas más ambiciosas de la marca, en lo que se refiere a smartphones de gama media-alta de esta mitad de 2026.

Pues no solo cuenta con especificaciones de última generación; el POCO X8 Pro Max también ofrece potencia bruta y una autonomía pocas veces vista en este tipo de dispositivos.

Aquí tienes nuestra reseña de 5 puntos:

La pantalla y diseño del POCO X8 Pro Max es robusto y de élite Las especificaciones de gama alta del POCO X8 Pro Max a veces lo ahogan La batería es lo mejor del POCO X8 Pro Max Las cámaras del POCO X8 Pro Max cumplen si ser destacadas Los detalles y la conectividad elevan al POCO X8 Pro Max

La pantalla y diseño del POCO X8 Pro Max es robusto y de élite

La pantalla y diseño del POCO X8 Pro Max son robustos y de élite, aunque tal vez a algunas personas se les haga un poco grande.

Pues cuenta con un marco de aluminio y parte trasera de cristal que lo hacen lucir sólido a primera vista, además de que se siente suave y cómodo al tacto a pesar de su peso de 218 gramos y 8.2 mm de grosor.

Todo coronado con una pantalla AMOLED de 6.83 pulgadas, con una resolución QHD+ y un brillo de 3500 nits, que permite visibilidad perfecta en exteriores bajo la luz del Sol.

Poco X8 Pro Max (Pablo Isaac López/SDPnoticias)

Además, cuenta con refresco de hasta 120 Hz, lo cual nos da una respuesta casi inmediata a todos los comandos que ingresemos al momento de usar el equipo, cortando cualquier tipo de lag o “cuelgue”.

Las especificaciones de gama alta del POCO X8 Pro Max a veces lo ahogan

Algo que debemos de mencionar desde este momento es que las especificaciones de gama alta del POCO X8 Pro Max a veces lo ahogan, debido a que el equipo debe de equilibrar la potencia con el rendimiento.

El dispositivo cuenta con un procesador MediaTek Dimensity 9500s, uno de los más potentes del mercado actual, solo superado por aquellos de última generación.

Cuenta con 12 GB de RAM y almacenamiento de 528 GB, más que suficiente para tareas cotidianas, reproducción, grabación y edición de video, así como en títulos móviles exigentes.

El único problema es que, para evitar que se trabe o sobrecaliente, cuando ve picos de actividad baja la velocidad del procesamiento, lo cual puede afectar la experiencia; más si le das un uso “rudo” al equipo.

Poco X8 Pro Max (Xiaomi)

La batería es lo mejor del POCO X8 Pro Max

Ahora que si tu principal interés es la autonomía, te alegrará saber que la batería es lo mejor del POCO X8 Pro Max, siendo una de las más grandes del mercado.

Se trata de una de 8500 mAh que te puede dar, en un uso regular del dispositivo, poco más de dos días de carga efectiva sin la necesidad de volver a conectarte, lo cual te da un gran margen de actividad como pocos.

Además, cuenta con carga rápida de 100 watts, que te da de 0 a 100% en una hora aproximadamente. Claro que si el celular no está descargado completamente, el tiempo de espera se reduce bastante.

Eso sí, si lo que te gusta es la carga inalámbrica, lamentamos decirte que no cuenta con esa opción; así que tendrás que hacerlo de la manera tradicional.

Poco X8 Pro Max (Xiaomi)

Las cámaras del POCO X8 Pro Max cumplen si ser destacadas

En cuanto a la fotografía, debemos decir que las cámaras del POCO X8 Pro Max cumplen si ser destacadas, aunque eso no significa que sean de mala calidad o tomen malas fotos y video.

La cámara principal utiliza un sensor Light Fusion 600 de 50 MP con OIS, que ofrece buenos resultados en términos de definición y colores en condiciones de buena luz. Aunque se limita bastante al no tener zoom más allá del 2X.

El gran angular de 8 MP no es nada del otro mundo; de hecho, no es muy recomendable en ocasiones, pues lleva a verse difuminado en ciertas zonas al momento de tomar la foto.

La cámara frontal de 20 MP cumple para selfies incluso cuando hay varias personas, aunque no esperes una definición más allá del promedio.

Foto tomada con el Poco X8 Pro Max (Pablo Isaac López/SDPnoticias)

Los detalles y la conectividad elevan al POCO X8 Pro Max

Por último, debemos decir que los detalles y la conectividad elevan al POCO X8 Pro Max, ya que le dan ese extra que podría hacer que el usuario se decidiera por el equipo.

Ya que cuenta con Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 y NFC, además del “Xiaomi Offline Communication” que permite llamadas con otros dispositivos compatibles cuando no hay red, siempre y cuando estén en un rango de 500 metros.

También hay que mencionar el lector de huellas ultrasónico bajo la pantalla, mucho más rápido y preciso que los sensores ópticos tradicionales; lo cual agrega una capa de seguridad.

Y que el módulo de cámaras integra anillos LED de notificación; si bien no afecta la experiencia general y es un tanto sutil; va acorde a la tendencia actual y estéticamente se ve muy bien.

Poco X8 Pro Max (Pablo Isaac López/SDPnoticias)

¿Vale la pena el POCO X8 Pro Max?

El POCO X8 Pro Max es un equipo equilibrado, con picos muy altos en apartados de rendimiento y autonomía, así como otros promedio como las cámaras y detalles del procesamiento.

En general, el POCO X8 Pro Max es un dispositivo ideal para usuarios que priorizan la duración de la batería y el entretenimiento por encima de las cámaras, o que no dependen mucho de estas en su día a día.

Además de que no lo lleven a sus límites por aquello de la baja en el procesamiento; es decir, para usuarios relajados o que solo se enfocan en un aspecto; ya sea juegos, streaming o redes sociales.

Si esa esa tu idea de uso para un smartphone, ten por seguro que este cubrirá todas tus necesidades con creces.