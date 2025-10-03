¿Podría haber cárcel por stickers? Morena impulsa polémica ley contra burlas a funcionarios.

Desde San Lázaro un diputado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) mandó una iniciativa de ley para sancionar con cárcel y multa económica a las personas que hagan uso de la Inteligencia Artificial, así como medios digitales para crear stickers, imágenes o videos que afecten a los funcionarios.

Asimismo, se contempla estas sanciones para otras personas, sin embargo esta iniciativa ha comenzado a generar polémica en redes sociales por la censura que podría generar en estos medios.

¿Cárcel por stickers? Morena impulsa polémica ley contra burlas a funcionarios; hasta 6 años en prisión

La iniciativa impulsada por el diputado morenista Armando Corona busca sancionar a las personas que puedan crear un stickers, imagen o video que tenga el propósito de ridiculizar acosar, suplantar, dañar su reputación o dignidad.

Esta sanción incluye a los stickers, imagen o video que hayan sido creados con Inteligencia Artificial o cualquier medio digital que utilicen la imagen, voz o identidad de una persona física.

Esta iniciativa de Morena propone como sanción a la creación de stickers, imágenes o videos de 3 a 6 años de prisión y de 300 a 600 días de multa.

Además en esta iniciativa de Morena que propone castigar los stickers, se hace mención que las sanciones podrán aumentar en una mitad cuando:

La víctima sea menor de edad, persona con discapacidad o servidor público en ejercicio de sus funciones

El material se difunda de manera masiva en redes sociales, plataformas de mensajería instantánea o medios electrónicos

El contenido que genere impacto comprobable en la vida personal, laboral o psicológica de la víctima

Aunque en la iniciativa no da más detalles sobre qué otros medios pudiera ser difundido algún sticker y que este pueda afectar a algún funcionario.