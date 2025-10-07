AMD, reconocida empresa fabricante de semiconductores originaria de Estados Unidos, impulsó hoy lunes 6 de octubre de 2025 su valor en la bolsa tras alcanzar un importante acuerdo con la compañía de inteligencia artificial, OpenAI.

De acuerdo con los reportes, las acciones de AMD incrementaron hasta un 24% en Wall Street, luego de darse a conocer que colaborará en materia de semiconductores junto a OpenAI.

Este lunes se dio a conocer que AMD alcanzó un acuerdo mediante el cual, la compañía de semiconductores suministrará chips a OpenAI.

Esto con el objetivo de permitir el desarrollo de infraestructura enfocada en la inteligencia artificial y que posibilitó aumentar un 24% su valor en Wall Street.

Sam Altman, CEO de OpenAI (JASON REDMOND / AFP)

Según puntualizó AMD, el acuerdo señala que suministrará:

Los últimos procesadores gráficos que ha desarrollado, próximos a lanzarse en 2026

6 gigavatios de potencia de cálculo; la más grande que se ha fabricado para el rubro. El primero estará listo en el segundo semestre de 2026

Por su parte, OpenAI destacó que gracias a la experiencia y a la entrega de semiconductores por parte de AMD, podrá dar un paso más en el objetivo de contar con una alta capacidad de cómputo, que permita a su vez desarrollar un máximo potencial de IA.

De igual forma, se reveló que AMD ofreció a OpenAI una oferta para comprar cerca de 160 millones de acciones simples AMD; es decir, al menos un 10% del valor de la compañía de semiconductores.

Esta oferta quedará sujeta a que logren acuerdos en conjunto, además de que ambas partes cumplan acuerdos comerciales firmados para potenciarse mutuamente.