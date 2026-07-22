Elon Musk desafía a Hollywood y anuncia que lanzará una versión de La Odisea hecha con Grok Imagine.

“Antes de que termine este año, Grok Imagine creará una película de largometraje de La Odisea que sea históricamente precisa y fiel al arte de Homero.” Elon Musk

Mediante su cuenta de X (Twitter), el dueño de Tesla aseguró que su película inspirada en la obra de Homero llegará antes de que concluya el 2026.

El anuncio de Elon Musk surge tras el estreno de La Odisea de Christopher Nolan, cinta que ha sido criticada por el magnate.

Elon Musk desafía a Hollywood con una versión de La Odisea hecha con Grok (@elonmusk)

Elon Musk producirá su versión de La Odisea con Grok para desafiar a Hollywood

Al lanzar su versión de La Odisea hecha con Grok, Elon Musk busca “desafiar” a Hollywood.

En anteriores ocasiones, el también fundador de SpaceX ha sido uno de los principales críticos del largometraje de Christopher Nolan.

De acuerdo con Musk, el casting elegido por el director británico habría “desdibujado” algunos elemento históricos, alejándose del canto homérico y cediendo a una supuesta “agenda woke”.

Para mostrar un poco de lo que sería su versión de La Odisea con Grok, Elon Musk compartió un video de tres minutos del creador Heavy Pulp.

Dialogue scene from Homer's Odyssey built on Grok Imagine.

Thread on how this was built below. pic.twitter.com/jk6yDtZJxx — Heavy Pulp (@heavypulp) July 21, 2026

Dicho clip recreó con la inteligencia artificial Grok Imagine una escena de La Odisea donde se muestra el encuentro entre Odiseo y Calipso.

Según detalló Heavy Pulp, usó Grok como una producción real de un set y mediante dos fotogramas de los personajes e instrucciones precisas comenzó a desarrollar su video.

Pese al entusiasmo de Elon Musk por producir La Odisea, el magnate se llevó varias críticas en redes sociales.

Algunos consideran que no es lo mismo hacer una escena de tres minutos con IA, que una película completa que demanda coherencia narrativa y visual.