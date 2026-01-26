Pável Dúrov, CEO de Telegram, lanzó una advertencia sobre su competencia WhatsApp.

WhastApp es una de las aplicaciones de mensajería más usadas y constantemente agrega actualizaciones de seguridad, pero el CEO de Telegrama opina lo contrario.

CEO de Telegram advierte sobre problemas de seguridad de WhatsApp

Según información de Insider Paper, recientemente Pável Dúrov declaró que WhastApp carece de seguridad y compromete a sus usuarios.

Pável Dúrov, fundador de Telegram (Albert Gea / Reuters)

El CEO de Telegram expresó que sería muy “ingenuo” pensar que WhastApp era una aplicación segura en este 2026.

Incluso, Pável Dúrov reveló que cuando analizaron el cifrado que WhastApp había aplicado, encontraron múltiples vectores de ataques.

Es decir, aunque WhatsApp promete resguardar tu información y conversaciones, existen deficiencias en el servicio que permitiría el robo de estos datos.

Aunque Telegram ha presumido ser seguro, al igual que WhastApp, tendría deficiencias a la hora de resguardar la información de sus usuarios.

Se sabe que Telegram no tiene cifrado de extremo a extremo en sus conversaciones , como lo hace su competencia.

¿WhatsApp o Telegram? Cuál tiene el mejor cifrado

Hasta 2016, se consideraba que Telegrama tenía el mejor cifrado de las aplicaciones de mensajería instantánea, pues WhatsApp no había aplicado esta medida de seguridad.

Posteriormente, WhatsApp aplicó el cifrado de extremo a extremo, el cual garantiza que solo el usuario y el remitente quedan leer los mensajes, escuchar llamadas y accesar a archivo compartidos.

La aplicación de mensajería instantánea de WhatsApp. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Supuestamente, ni WhatsApp puede acceder a tus conversaciones , ya que estas solo se descifran en el dispositivo del usuario.

Telegram tiene otro tipo de seguridad, donde los mensajes se cifran entre el usuario y el servidor que utiliza.

Los chats secretos de Telegram son los que cuentan con cifrado de extremo a extremo.