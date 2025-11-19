Se detectó una falla en WhatsApp que expuso datos de usuarios permitiendo extraer hasta 3 mil 500 millones de números.

Esto se sabe de la vulnerabilidad de WhatsApp

Como se reveló, hubo una filtración masiva de WhatsApp, revelando una vulnerabilidad que permitió acceder a datos personales incluyendo 3 mil 500 millones de números de usuarios.

Esta vulnerabilidad de WhatsApp se expuso gracias a investigadores de la Universidad de Viena, quienes extrajeron 3 mil 500 números de usuarios; así como fotos de perfil y textos públicos.

WhatsApp (Unsplash)

Así se descubrió la vulnerabilidad en WhatsApp que expuso millones de cuentas

Esta vulnerabilidad en WhatsApp se detectó en el sistema de descubrimiento de contactos de la app, en donde se demostró que a través de la búsqueda de contactos, se podía comprobar si un número estaba registrado en ella.

Este proceso se repitió a gran escala y se recopilaron números y fotos de perfil de usuarios de WhatsApp en el 57% de los casos; mientras que un 29% logró recuperar textos públicos.

Tras informar de este error a WhatsApp, los responsables de la aplicación de mensajería implementaron soluciones para corregir la falla, siendo esta “la mayor exposición de números y datos que se haya documentado”.

En dicho estudio se dio a conocer que de los 137 millones de números estadounidenses, el 44% tenía fotos de perfil y el 33% textos públicos; en India se expuso el 62% de imágenes de perfil.

En Brasil se identificaron 206 millones de números, y el 61% mostraba fotos visibles; en China y Myanmar en donde WhatsApp está prohibido, se detectaron 2.3 millones y 1.6 millones de usuarios.

Meta fue informado del error de vulnerabilidad en abril de 2025, y en octubre aplicó una medida que restringe la recolección masiva de datos de usuarios en WhatsApp; también se recalcó que los mensajes de usuarios siguen privados gracias al cifrado de extremo a extremo.

También comentó que los datos a los que los investigadores accedieron, correspondían a datos públicos de usuarios que no habían restringido su información y visibilidad.