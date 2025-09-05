El presidente Donald Trump se reunió ayer jueves 4 de septiembre con Mark Zuckerberg, Bill Gates, Tim Cook y otros líderes tecnológicos para hablar de un tema importante; te damos los detalles.

De acuerdo con la información, Donald Trump recibió anoche a los gigantes de la tecnología en la Casa Blanca junto a su esposa Melania Trump y trataron temas muy relevantes para Estados Unidos.

Uno de los principales temas tratados durante la velada en la Casa Blanca fue el plan de acción de Donald Trump para dominar el mercado de la inteligencia artificial; esto se dijo en la reunión.

Este fue el tema en reunión de Donald Trump con Zuckerberg, Gates, Tim Cook y otros Zuckerberg, Gates y Tim Cook

Donald Trump se reunió en la Casa Blanca con líderes de la industria tecnológica para hablar sobre su Plan de Acción de Inteligencia Artificial para impulsar el dominio de Estados Unidos en este ámbito.

El plan de Donald Trump quiere que estos gigantes de la tecnología inviertan en Estados Unidos, pues su administración se encargaría de acelerar la innovación y fortalecer la infraestructura esencial.

Asimismo, el presidente Donald Trump mostró su preocupación por garantizar toda la energía necesaria para satisfacer la creciente demanda de los centros de datos para la inteligencia artificial.

Respecto a las inversiones, Meta acordó invertir al menos 600 mil millones de dólares hasta 2028 para la construcción de centros de datos e infraestructura que coloquen a Estados Unidos como el número uno en inteligencia artificial.

Tras la reunión con Donald Trump, los gigantes de la tecnología acordaron seguir los planes de inversión propuestos por el presidente y así evitar los aranceles a las importaciones del gobierno de Estados Unidos.

Donald Trump (Alex Brandon / AP)

Gigantes de la tecnología acordaron invertir en Estados Unidos; quiénes asistieron a la reunión con Donald Trump

Los gigantes de la tecnología expresaron su gratitud al presidente Donald Trump por las políticas impuestas para consolidar a Estados Unidos como uno de los países más avanzados en la inteligencia artificial.

Quienes participaron en la reunión con Donald Trump fueron los siguientes:

Tim Cook, CEO de Apple

Mark Zuckerberg, consejero delegado de Meta

Sundar Pichai, CEO de Alphabet

Satya Nadella, consejero delegado de Microsoft

Bill Gates, cofundador de la firma de Redmond

Safra Catz, CEO de Oracle

Lisa Su, CEO de AMD