La Casa Blanca compartió que el presidente Donald Trump dará un anuncio especial hoy martes 2 de septiembre. Sigue el mensaje en vivo.

De acuerdo con la administración de Donald Trump, este importante anuncio dará inicio a las 14:00 horas, tiempo local; es decir, a las 12:00 horas, tiempo de la Ciudad de México (CDMX).

Este anuncio se da en medio de las especulaciones sobre su estado de salud, pues se ha señalado que podría estar enfermo.

Sigue el mensaje de Donald Trump en La Casa Blanca de hoy martes 2 de septiembre en vivo.

¿Cuál es el anuncio especial de Donald Trump?

La Casa Blanca compartió la cita en la Oficina Oval donde el presidente Donald Trump compartirá información importante.

Si bien no se especificó el tema de este importante anuncio, se especula que se trataría del cambio de nombre del Departamento de Defensa.

Y es que el presidente ha asegurado que busca restaurar el ministerio de esta institución a “Departamento de Guerra”.

Por otra parte, la agencia de noticias AP aseguró que el “anuncio emocionante” será sobre el traslado del Comando Espacial de Estados Unidos a Alabama, pese a que la administración anterior buscaba mantenerlo en Colorado.

Esto debido a que la página del Pentágono señala este evento como “Anuncio del Cuartel General del Comando Espacial de EE.UU”.

Anuncio especial de Donald Trump: ¿Está enfermo?

El pasado 1 de septiembre se captó a Donald Trump, de 79 años de edad, saliendo de la puerta sur de la Casa Blanca para subirse a la limusina presidencial conocida como “The Beast”.

Las imágenes mostraron a un Trump algo decaído, vestido con un polo blanco y una chamarra color negro, así como con una gorra blanca.

Cabe señalar que recientemente se desataron los rumores de una supuesta enfermedad del presidente.