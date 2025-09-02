El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hará un anuncio especial desde la Casa Blanca, en medio de especulaciones sobre si está enfermo o no.

Ayer 1 de septiembre, distintos reportes de la prensa estadounidense informaron que Donald Trump salió de la Casa Blanca para dirigirse a un lugar no revelado, días después de que circularan rumores de que el presidente había muerto.

El mandatario de 79 años de edad fue captado a las 8:52 a.m. saliendo del Pórtico Sur antes de subirse a “The Beast”, la limusina presidencial de Estados Unidos. Las imágenes lo mostraron con una gorra blanca de Estados Unidos, un polo blanco y una chamarra de color negro.

Donald Trump hará anuncio desde la Casa Blanca sobre el Departamento de Defensa de Estados Unidos

Hoy 2 de septiembre, el presidente Donald Trump hará un anuncio desde la Casa Blanca referente al Departamento de Defensa de Estados Unidos.

Hasta este momento no se conocen los detalles del informe que fue confirmado por la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt; sin embargo, podría estar relacionado con las políticas en contra de la delincuencia organizada de la administración de Trump.

En este sentido, el anuncio está programado para las 14:00 horas de hoy martes, desde el Despacho Oval.

Donald Trump hará un anuncio especial desde la Casa Blanca hoy 2 de septiembre a las 14:00 horas

Hoy martes 2 de septiembre, a las 14:00 horas, el presidente Donald Trump hará un anuncio especial desde la Casa Blanca, luego de los rumores sobre su estado de salud.

Apenas el 17 de julio, la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, informó que Donald Trump padece insuficiencia venosa crónica.

“Sé que muchos reporteros han especulado sobre moretones en las manos del presidente, y entrometiéndose en su vida. Así que para ser transparentes, el presidente me pidió que les comunique sobre una carta de su médico”, declaró ante la prensa para lugar hablar de los síntomas del presidente.

“En las últimas semanas, el presidente Trump notó una leve hinchazón en las pantorrillas, pero se mantuvo con su rutina de cuidados médicos. Luego fue evaluado por el médico de la Casa Blanca. El presidente fue sometido a varias pruebas, incluidos análisis vasculares”. Karoline Leavitt

En este sentido, la vocera de la Casa Blanca descartó que Donald Trump presente evidencia de trombosis o enfermedades arteriales, luego de pasar por análisis de laboratorio que incluyeron pruebas de sangre; “todos tuvieron resultados entre los límites saludables”, dijo.

“Fotografías recientes del presidente muestran pequeños moretones en la parte trasera de las manos, esto es resultado de una irritación provocada por los constantes apretones de mano”. Karoline Leavitt

Donald Trump responde a rumores de estar enfermo o muerto: “¡Nunca me he sentido mejor!"

Sin embargo, el propio Donald Trump despejó los rumores sobre estar enfermo o incluso muerto como se señaló en la prensa, así como en redes sociales con le hashtag “Trump is dead”, por lo que se pronunció en ese sentido el domingo 31 de agosto.

En su cuenta de Truth Social, este fue el mensaje del mandatario:

“Nunca me he sentido mejor en mi vida. Además, Washington D. C. es una zona libre de delitos”. Donald Trump

No obstante, pese a que la Casa Blanca no ofreció detalles sobre el anunció de Donald Trump, este mensaje está previsto para hoy 2 de septiembre a las 14:00 horas.