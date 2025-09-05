Bill Gates ha hablado con el presidente Donald Trump sobre la posibilidad de erradicar el VIH pues dijo que Estados Unidos tiene las bases científicas para ello.

Así lo dijo de manera pública en la cena en el Comedor de Estado de la Casa Blanca en la que invitó a fundadores y directivos de grandes empresas de tecnología a un encuentro.

Ahí, Bill Gates dijo ante Donald Trump y Melania Trump que si se usa la ciencia se pueden tener logros fantásticos, tal como lo ha dicho en ocasiones pasadas cuando ha anunciado inversiones para investigar VIH y polio.

“El presidente y yo hablamos de llevar la innovación estadounidense al siguiente nivel para curar e incluso erradicar algunas de estas enfermedades. Mencionó la polio, que es una de las que estamos cerca. No necesitamos nueva ciencia en ese caso. Para algunas, como el VIH y la anemia falciforme sí necesitamos nueva ciencia, Estados Unidos tiene las bases… Creo que se puede lograr algo fantástico” Bill Gates. Fundador de Microsoft

Bill Gates insiste en tomar en impulsar investigaciones para erradicar el VIH

Cabe recordar que en mayo de 2025, Bill Gates ha dijo que cree que el VIH puede curarse por completo para dejar atrás los tratamientos de por vida.

Por ello había declarado que el presidente Donald Trump debería impulsar ese salto en ciencia para poner fin a la emergencia del VIH y el SIDA en el mundo.

De acuerdo con lo que sabe, hay avances científicos que orientarían directamente hacia una cura.

La Fundación Bill y Melinda Gates han realizado inversiones millonarias a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Unicef para ese tipo de investigaciones, incluida la de la polio.

Donald Trump se reúne con otros dueños de empresas tecnológicas como Bill Gates para hablar de Ciencia e Inteligencia Artificial

El encuentro de Donald Trump con los que se consideran “titanes tecnológicos” de este 4 de septiembre significó haber retomado la relación con Sillicon Valley luego de una relación fría.

En la cena del 4 de septiembre en el comedor Comedor de Estados de la Casa Blanca estuvieron:

Mark Zuckerberg, fundador de Meta

Bill Gates, fundador de Miscrosoft

Tim Cook, director ejecutivo de Apple

Sergey Brin, Google

Sundar Pichai, Google

Sam Altman, fundador de Open AI

Dylan Field, director ejecutivo de Figma

Sunny Madra, presidente de Groq

Chamath Palihapitiya, fundador de Social Capital

Mark Pincus, fundador de Zynga

Jamie Siminoff, fundador de Ring

Safra Catz, directora ejecutiva de Oracle

David Limp, director ejecutivo de Blue Origin

Otros

La ausencia que llamó la atención fue la de Elon Musk, dueño de Tesla, X y space X, de quien dijo Donald Trump que fue invitado pero no pudo asistir a la cena.

Algunos como Bill Gates no habían sido invitados a la toma de protestas de Donald Trump en enero pasado.

Además del liderazgo de Estados Unidos en ciencia se abordó el tema del liderazgo en Inteligencia Artificial.