El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cenó en la Casa Blanca con Mark Zuckerberg, Tim Cook, Bill Gates y otros CEO de las principales empresas tecnológicas.

La reunión se llevó a cabo ayer jueves 4 de septiembre en Washington D.C., donde los CEO de las distintas compañías agradecieron el apoyo del inquilino de la Casa Blanca, además de reconocer su liderazgo como presidente de Estados Unidos por segundo periodo.

Entre los invitados a la cena, destacó la ausencia del CEO de Tesla, Elon Musk, en cambio, sí estuvo presente uno de los rivales del empresario en materia de inteligencia artificial, Sam Altman, de OpenAI, quien agradeció la invitación del presidente.

Además del empresario, estuvieron presentes:

Mark Zuckerberg, CEO de Meta (Facebook, Instagram y WhatsApp)

Tim Cook, CEO de Apple

Bill Gates, co-fundador de Microsoft

David Sacks, presidente del Consejo Presidencial de Asesores para la Ciencia y Tecnología de Estados Unidos

Sergey Brin, co-fundador de Google

Sundar Pichai, CEO de Google

Lisa Su, CEO de Advanced Micro Devices

Satya Nadella, CEO de Microsoft

Safra Catz, CEO de Oracle

Donald Trump con Mark Zuckerberg, Tim Cook, Bill Gates y otros CEO en la Casa Blanca (AFP)

Donald Trump cuestiona a Mark Zuckerberg, Tim Cook, Bill Gates sobre futuras inversiones en Meta, Apple y Microsoft

Ayer 4 de septiembre, Donald Trump se reunió en la Casa Blanca con Mark Zuckerberg, Tim Cook y Bill Gates, entre otros CEO de las principales empresas tecnológicas, a quienes cuestionó sobre futuras inversiones en compañías como Meta, Apple y Microsoft.

“Gracias por recibirnos, qué grupo tan genial”, expresó Mark Zuckerberg durante la cena, en la cual Donald Trump le preguntó “¿Cuánto dirías que gastarás en los próximos años?“, y el CEO de Meta respondió ”Oh, Dios. Creo que probablemente serán unos, no sé, al menos 600 mil millones de dólares“.

Por su parte, Bill Gates dijo que su “segunda carrera” es la “innovación”, por lo que planea invertir capital en áreas como vacunas o edición genética; “el presidente y yo hablamos de llevar la innovación estadounidense al siguiente nivel para curar o incluso erradicar algunas enfermedades”.

Mientras que el CEO de Apple, Tim Cook se limitó a señalar que planea invertir 600 mil millones de dólares; “estamos muy orgullosos de hacerlo”.

Donald Trump con Mark Zuckerberg, Tim Cook, Bill Gates y otros CEO en la Casa Blanca (AFP)

Donald Trump bromea con Mark Zuckerberg; “este es el comienzo de tu carrera política“, le dice

En la misma reunión, Donald Trump bromeó con Mark Zuckerberg sobre un supuesto inicio de su carrera política, luego de que el CEO de Meta fue cuestionado sobre una legislación en Reino Unido para imponer obligaciones a redes sociales como X, Facebook, TikTok y YouTube.

Periodista: ¿Qué opina de la falta de libertad de expresión en línea en el Reino Unido?

Ante dicha pregunta, Donald Trump intercedió y dijo “él nunca espero esa pregunta. Me miró y dijo cómo diablos... ¿Cómo conseguí esa pregunta? Si gustas responder, eres libre de hablar“, dijo ante la risa del grupo de empresarios.