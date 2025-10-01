La tarde del martes 30 de septiembre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó una Orden Ejecutiva que describió como “muy histórica”.

En ella, el mandatario pidió acelerar las investigaciones de cáncer infantil con ayuda de la inteligencia artificial.

Donald Trump busca combatir el cáncer infantil con inteligencia artificial

Desde el Despacho Oval de la Casa Blanca, y ante miembros de la prensa, Donald Trump habló de la importancia de combatir la enfermedad que afecta a miles de niños año tras año.

“Estoy encantado de firmar una Orden Ejecutiva muy histórica para acelerar masivamente la investigación del cáncer pediátrico y aprovechar el extraordinario potencial de la inteligencia artificial para combatir esta terrible enfermedad”.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (YURI GRIPAS / POOL / EFE)

De acuerdo con el mandatario, se busca que la inteligencia artificial sea empleada para buscar mejoras que permitan el tratamiento de cáncer

“Van a mejorar muy pronto”, prometió Donald Trump en torno a las tazas de cáncer infantil en los Estados Unidos.

De acuerdo con algunas estimaciones, se espera que durante el 2025 cerca de 9 mil 550 niños sean diagnosticados con esta enfermedad en el país del norte.

“Vamos a conectar la IA con todo lo que tenemos y buscaremos respuestas“, explicó Donald Trump desde la Casa Blanca.

Donald Trump aumenta la inversión para investigación de cáncer infantil

Aunado a la Orden Ejecutiva para la aceleración de investigaciones para el cáncer infantil, Donald Trump habló también de un aumento en la inversión para estos propósitos.

En su explicación, el mandatario aseguró que esto fue posible gracias a la entrada de dinero que están generando los aranceles.

Estos últimos han sido parte de los impuestos que Donald Trump ha impuesto a diversos países desde el inicio de su segundo mandato en Estados Unidos.

Ahora la inversión que se tiene para la investigación de cáncer infantil subirá de 50 a 100 millones de dólares, medida que Donald Trump aplaudió.

“Tenemos mucho dinero que entra por los aranceles. ¡Somos un país rico otra vez! Es un honor hacer eso”, puntualizó.