El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que muchos estarían dispuestos a aceptar a un dictador como gobernante; “mucha gente dice que quizá nos gustaría un dictador”, declaró.

Las afirmaciones de Donald Trump se dieron hoy lunes 25 de agosto, en conferencia de prensa desde la Casa Blanca, donde el mandatario buscó justificar sus intenciones de desplegar tropas de la Guardia Nacional en la ciudad de Chicago,Illinois ya que en Washington D.C. dichos elementos comenzaron a portar armas, según informó The New York Times.

De acuerdo medios como The Washingon Post, el despliegue de tropas que planea Donald Trump se daría como parte de su ofensiva de seguridad Estados Unidos, situación a la que se han opuesto líderes locales; “dicen: no lo necesitamos. Libertad, libertad. Él es un dictador”, citó.

Donald Trump: “Mucha gente dice: Tal vez nos gustaría un dictador”

Hoy 25 de agosto, Donald Trump buscó justificar sus intenciones de llevar a cabo un despliegue de tropas de la Guardia Nacional de Estados Unidos en la ciudad de Chicago, Illinois por lo que afirmó que “a mucha gente” le gustaría tener un “dictador” como gobernante.

“Como ustedes saben, en este momento, Chicago es un campo de exterminio. Y ellos no lo reconocen, y dicen: No lo necesitamos. Libertad, libertad. Él es un dictador”, citó a quienes se oponen a sus intenciones.

Fue en este punto que expresó lo siguiente:

“Mucha gente dice: Tal vez nos gustaría un dictador”. Donald Trump

Donald Trump buscó matizar sus declaraciones: “No me gusta un dictador. Yo no soy un dictador”

En la misma conferencia de prensa, el inquilino de la Casa Blanca buscó matizar sus declaraciones acera de que “a muchas personas” les gustaría tener un “dictador” como gobernante.

“No me gusta un dictador. Yo no soy un dictador”. Donald Trump

“Soy una persona con un gran sentido común y una persona inteligente”, aseguró el mandatario de Estados Unidos.

De acuerdo con funcionarios consultados por The Washington Post, el Pentágono ha contemplado desde hace mucho el despliegue de unos cuantos miles de elementos de la Guardia Nacional en la ciudad de Chicago, Illinois.

Cabe señalar que Chicago es la tercera ciudad más poblado de Estados Unidos, y ha registrado el mayor número de homicidios en los últimos 13 años.