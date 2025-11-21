Disney+ cumplió 5 años, es por ello que SDPnoticias tuvo la oportunidad de hablar con Daniela Ferrari (Director, Marketing Direct to Consumer) y Gely Flores (Director, In Home Distribution) de la marca.

Quienes abordaron diversos temas alrededor de Disney+, incluyendo la llegada de la inteligencia artificial al servicio, como mencionó Bob Iger, CEO de Disney.

Disney+ (Unsplash)

Disney+ ya usa inteligencia artificial aunque de manera limitada

Durante la plática con Daniela Ferrari y Gely Flores acerca del futuro de Disney+, salió a la luz la pregunta sobre la inteligencia artificial y cómo se integraría al servicio.

Tomando en cuenta las palabras de Bob Iger, quien señaló que Disney+ explora la llegada de contenido de inteligencia artificial a la plataforma.

Daniela Ferrari señaló que la IA ya es parte de la plataforma, aunque de manera muy limitada, siendo usada de momento solo en elementos de análisis.

La herramienta forma parte de la estructura detrás del servicio, para revisar métricas y el alcance de los contenidos, debido a que estos se monitorean diariamente.

Lo cual hace que el trabajo se simplifique y les ayude a revisar cuáles son los contenido que funcionan de mejor manera en la plataforma.

Siendo esta la primera incursión de este software en el servicio de streaming, aunque no será la última.

De momento puedo decir que la inteligencia artificial ya funciona en Disney+; pero solo en lo que se refiere al análisis de la plataforma como tal, simplificando la revisión de métricas principalmente. Aunque es cierto que se están revisando otras aplicaciones, pero actualmente no hay muchos detalles al respecto. Daniela Ferrari, Director, Marketing Direct to Consumer de Disney+

Disney+ (Disney)

La llegada de la inteligencia artificial a Disney+ se hará con mucho cuidado

Siguiendo con su argumento, Daniela Ferrari señaló que el uso de la inteligencia artificial en Disney+ se estará llevando con mucho cuidado.

Estando en sintonía con lo mencionado por Bob Iger, quien aclaró que la inteligencia artificial en Disney+ no será de un uso libre.

Esto debido a todo lo que implica para la marca, ya que se trata de una herramienta muy poderosa; que se debe de controlar.

Daniela Ferrari deja en claro que es casi un hecho que el software estará disponible en la plataforma más allá del campo del análisis.

Esto debido a que Disney+ está en constante evolución, tanto en contenido como en uso de tecnología, por lo que no pueden pasar por alto la IA.

Señalando que es probable que en el futuro inmediato se tenga más información al respecto, de cómo los usuarios tendrán acceso a la misma.

La integración total de la inteligencia artificial en Disney+ se hará con mucho cuidado, ya que es algo que se debe de estar monitoreando de manera constante debido todo lo que implica una tecnología de este tipo, así como las marcas que la misma compañía maneja. No obstante, es casi un hecho de que llegará en algún momento, pues la plataforma se debe de mantener actualizada de manera constante, no solo en cuestión de contenidos, también en tecnología. Siempre estamos evaluando los avances en este sentido, y cómo aplicarlos al servicio de una manera óptima para atraer y retener a los suscriptores. Daniela Ferrari, Director, Marketing Direct to Consumer de Disney+