OpenAI presentó una nueva herramienta en ChatGPT capaz de elaborar guías de compra totalmente personalizadas para usuarios que buscan optimizar regalos y adquisiciones durante la temporada navideña.
La función, llamada “shopping research”, analiza información en internet, consulta fuentes confiables y aprovecha conversaciones previas para entregar recomendaciones ajustadas a gustos, presupuesto y necesidades específicas del consumidor.
¿Cómo funciona la investigación inteligente de compras de ChatGPT?
Cuando el usuario solicita productos específicos, ChatGPT responde con preguntas clave sobre preferencias y presupuesto, iniciando un proceso de búsqueda que combina datos actualizados, reseñas, disponibilidad e información verificada.
Este sistema permite refinar resultados en tiempo real mediante opciones como “no me interesa” o solicitudes de alternativas más similares, generando una guía dinámica y cada vez más precisa.
Las recomendaciones finales incluyen ventajas, desventajas y vínculos hacia minoristas confiables, ofreciendo al usuario una visión completa antes de decidir qué producto se ajusta mejor a sus expectativas personales.
OpenAI informó que la función está disponible desde hoy en web y móviles para usuarios con planes Free, Go, Plus y Pro, facilitando compras navideñas rápidas y eficientes.
Además, la compañía adelantó que próximamente será posible comprar directamente a través de ChatGPT mediante comercios asociados a la función “Instant Checkout”, ampliando la experiencia de compra asistida.
La herramienta funciona con GPT5-mini, un modelo entrenado para leer sitios confiables, citar fuentes y sintetizar información, aunque OpenAI aconseja verificar precios directamente en los comercios correspondientes.