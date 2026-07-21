Recientemente Sony registró una patente que sugiere un cambio radical en el sistema de ventilación de su próxima consola PlayStation 6 (PS6).

El documento presentado por Sony, detalla un sistema de ventilación para PS6, diseñado para solventar las complicaciones técnicas y las polémicas del PlayStation 5.

PS6 la nueva consola de PlayStation (captura de pantalla)

¿Cómo será el nuevo sistema de ventilación de Sony para PS6?

La alternativa de sistema de ventilación para PS6 patentada por Sony, consiste en un sistema basado en la vaporización de líquido dentro de una red de tubos cerrados.

Este diseño patentado por Sony, utiliza secciones con diámetros variables y depósitos para regular el flujo del fluido de manera eficiente en todo el PS6.

El calor del procesador convierte el líquido en vapor, que viaja hacia un disipador metálico donde es enfriado por un ventilador, condensándose nuevamente para reiniciar el ciclo.

Este enfoque garantiza que la orientación de la consola no afecte en absoluto a la eficiencia térmica ni represente un peligro para el aparato.

Además de ser más seguro, este sistema podría reducir los costes de producción al simplificar los procesos de ensamblaje que se tiene actualmente con PS5.

PS5 (Kerde Severin / Unsplash)

Sistema de ventilación de PS6 diría adiós al metal líquido de PS5

Lo que muestra esta patente de Sony es que el sistema de ventilación de PS6 dejaría de usar el metal líquido como eje principal, tal como lo hace PS5.

Sony optó por el metal líquido en PS5, con el objetivo de lograr una disipación de calor superior a la de la pasta térmica convencional; sin embargo esto fue contraproducente.

Esto debido a problemas técnicos básicos; si la consola se mantiene en posición vertical durante mucho tiempo, el material puede desplazarse.

En los casos más críticos, el metal puede filtrarse hacia la placa base, provocando cortocircuitos, corrosión y daños irreversibles debido a su alta conductividad eléctrica.

Aunque versiones como el PS5 Slim añadieron mejoras, Sony quiere eliminar estos riesgos en PS6, evitando fallos que comprometan la vida útil de la máquina.