Usuarios de redes sociales han denunciado la venta de chips SIM ya registrados en el padrón de telefonía móvil a través de Facebook, lo que ha generado gran preocupación entre internautas.

Los precios de estos chips SIM rondan los mil 500 pesos y, de acuerdo con las descripciones publicadas por los vendedores, ya incluyen:

Registro de datos biométricos

Verificación facial

Vinculación de la CURP

Hasta el momento, se desconoce si los chips fueron registrados con información del propio vendedor, o, por el contrario, su registro se realizó sin conocimiento de los afectados.

Hasta mil 500 pesos cuestan los chips SIM ya registrados en el padrón de telefonía móvil

Filtran información de políticos de Morena para registrarlos en chips SIM

A penas una semana después de implementarse el registro de números al padrón de telefonía, en redes sociales ya se ha alertado sobre el posible uso indebido de información personal y la comisión de delitos.

Incluso, de acuerdo con el usuario Yuseb Yong, en canales de WhatsApp se han filtrado los datos de senadores y diputados de Morena para registrarlos masivamente en el padrón telefónico.

Los usuarios habrían tenido acceso al CURP e INE de morenistas, a la vez que recurrieron a inteligencia artificial para cumplir con la verificación facial. Algunos de los afectados, son:

Aunque el padrón de telefonía móvil busca combatir delitos como la extorsión y el fraude, algunos recurren al uso de datos ajenos para evitar registrar su propia información.

Es de recordar que a partir del 9 de enero de 2026, todos los usuarios de telefonía móvil —con líneas tanto nuevas como existentes— deberán registrar su número al padrón de telefonía vinculándolo a su CURP o pasaporte.