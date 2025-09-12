Te decimos precio y dónde comprar en preventa los Airpods Pro 3, los nuevos audífonos de Apple.

Además del iPhone 17, en el Apple Event se anunció el lanzamiento de los Airpods Pro 3 con varias innovaciones en su diseño.

Precio de los Airpods Pro 3, los nuevos audífonos de Apple

Si quieres los Airpods Pro 3, los nuevos audífonos de Apple, acá te decimos cuánto cuestan.

El precio de los Airpods Pro 3 es de tan solo 5 mil 799 pesos.

Airpods Pro 3 (Apple)

Cabe señalar que los Airpods Pro 3 tienen una mejora de hasta cuatro veces en la Cancelación Activa Ruido en comparación con los Airpods 4.

De igual manera, el dispositivo presenta audio adaptativo y modo ambiente para una mejor experiencia al momento de usarlos.

Así como el Audio Espacial personalizado con seguimiento dinámico en la cabeza.

Otra característica destacada es su detección de la frecuencia del usuario al entrenar, por lo que sirve para quienes aman el deporte.

La reducción de ruidos altos, la traducción en vivo, y sus 8 horas de audio con una sola carga los convierten en unos audífonos bastante potentes.

Airpods Pro 3 (Apple)

¿Dónde comprar en preventa los Airpods Pro 3, los nuevos audífonos de Apple?

Los Airpods Pro 3 ya pueden adquirirse en preventa. Se pueden comprar en estos lugares, toma nota:

Mercado Libre

Amazon

Apple (sitio oficial)

Toma en cuenta que los Airpods Pro 3 saldrán a la venta oficialmente hasta el próximo viernes 19 de septiembre 2025.

Airpods Pro 3 (Apple)

Ahora bien, si los pides por Amazon tienes la opción de diferir el pago a meses con intereses.

En Mercado Libre tienes la ventaja de 3 meses sin intereses, aunque en Apple hay opción de hasta 18 meses pagando 322.17 pesos con tarjeta Banamex.

Otra de las ventajas de pedir en Apple el producto es que puedes agregar un grabado con emojis, nombres, iniciales y números.

Clientes que compren en el sitio oficial de Apple recibirán envío sin costo o recolección en Apple Store.

Además de que contarán con 3 meses gratis de Apple Fitnes+ y Apple Music para disfrutar de la mejor experiencia al entrenar.

Tanto Apple, Mercado Libre y Amazon ofrecen devoluciones sin costo, también transacciones seguras.