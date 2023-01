En la red social TikTok, se ha hecho viral el video de una maestra que se pone a llorar porque no pudo conseguir boletos para ver a RBD en concierto.

Esta anécdota fue compartida por la usuaria de TikTok (@abby_heb), quien capturó lo sucedido con una docente que rompió en llanto por no obtener sus entradas para RBD.

No es un secreto que los boletos para la presentación en vivo de RBD fueron sold out, ya que muchos fans están eufóricos por el reencuentro de la ex agrupación juvenil.

Maestra llorando por no conseguir boletos para RBD (@abby_heb / TikTok)

En ese sentido, los seguidores de RBD han mostrado su frustración por lo difícil que les resultó conseguir sus pases en Ticketmaster y las preventas de Citibanamex y Spotify.

Y aunque se anunció que habrían tres fechas más de RBD, algunos cibernautas no se enteraron, por lo que cayeron en desesperación como la maestra que protagonizó un video en TikTok.

RBD (Agencia México)

Maestra rompe en llanto por quedarse sin boletos para RBD y se hace viral en TikTok

En el video de TikTok de la maestra que se pone a llorar por no conseguir boletos para RBD, se aprecia cómo la docente está muy triste con su teléfono en mano.

Cabe señalar que a la profesora no le importa que frente a ella estén algunos de sus alumnos viéndola derramar lágrimas porque no podrá ver a:

Anahí

Maite Perroni

Dulce

Christian Chávez

Christopher Uckermann

Hasta el momento, 1.2 millones de personas han visto el clip de TikTok de esa maestra que no soportó saber que no podría cantar “Sálvame” a todo pulmón en el ‘Soy Rebelde Tour’.

Usuarios en TikTok reaccionan al video de la maestra que llora por no conseguir boletos para RBD

Muchos usuarios reaccionaron y comentaron el TikTok de la profesora que se puso sentimental luego de quedarse sin boletos para ver a RBD en concierto.

Algunos cibernautas aprovecharon la caja de comentarios para explicar que se sentían identificados con la maestra, ya que les había sucedido algo similar.

Por su parte, no faltó quien mencionó lo chistoso que se vio que los alumnos vieran a su maestra devastada por no comprar sus entradas y presenciar el show de RBD.