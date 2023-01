Poncho Herrera ya dio su postura al regreso de RBD 2023, sin embargo, los rumores del porqué decidió no sumarse a lo que se cree es una gira alrededor del mundo, siguen.

Ahora se cree que el exmiembro de RBD de 39 años de edad, exigió casi 195 millones de pesos para ir a lo que la agrupación tiene preparado para el 2023.

Y es que Poncho Herrera habría visto el gran negocio detrás de un concierto de RBD, así que para la esperada gira, se puso ‘sus moños’, aseguró un testigo a TVNotas.

¿No le llegaron al precio? Poncho Herrera no se une a la gira RBD porque exigía casi 195 millones de pesos

Aunque Poncho Herrera aseguró que está orgulloso de haber pertenecido a RBD, equipo de la producción de la próxima gira 2023 de la agrupación, niegan que sea así.

El escándalo sigue alrededor de Poncho Herrera, el único integrante de RBD que no se unirá para el reencuentro y lo que se cree una gira para el 2023.

Y aunque él ya dio su versión y motivos por los que decidió no volver a los escenarios, una persona parte de la producción RBD 2023 dijo lo contrario a TVNotas.

Todo parece apuntar que el exmiembro de RBD no se siente orgulloso de haber sido parte del fenómeno musical, por lo que habría puesto una cifra de 194 millones 733 mil 360 pesos para ir a la gira.

Incluso, el testigo de TVNotas aseguró que literalmente dijo “a mí no me enorgullece haber estado en el grupo… lo haré por dinero”.

Poncho Herrera, actor. (Moisés Pablo Nava / Cuartoscuro)

Y es que el actor se habría enterado del dinero recaudado por RBD con el concierto ‘Ser o Parecer’ que se hizo en la pandemia vía streaming.

Sumado a ello, Poncho Herrera no habría estado dispuesto a ir a “sitios que no me merezcan”.

RBD sí habría consultado a Poncho Herrera para la gira, pero él nunca dio luz verde

Recordemos que tras la boda de Maite Perroni de 39 años de edad, casi todos los miembros de RBD se reunieron gracias a Anahí, excepto de Poncho Herrera.

RBD se reúne sin Poncho Herrera. (Agencia México)

Según el testigo, durante la reunión habrían llamado al actor para platicarle el plan del regreso de RBD 2023, dejándole ver que querían que se uniera.

Y aunque Poncho Herrera no se habría negado, tampoco habría mostrado alguna señal de interés para ir a la gira de RBD, salvo el dinero que pedía.

“Primero les dijo que quería escuchar la oferta… pero después de coordinar fechas y tiempos, les pidió la cantidad de dinero”. Producción de RBD 2023.

¿Por qué Poncho Herrera no va a la gira de RBD 2023? No quiere volver al pasado

Poncho Herrera fue entrevistado por Edén Dorantes en el Aeropuerto de la CDMX, donde aseguró que no se unirá a la gira de RBD por cuestión de trabajo.

En la reciente plática que el actor tuvo con los reporteros de espectáculos, aseguró que está orgulloso de haber pertenecido a RBD, sin embargo, no quiere volver al pasado.

“Yo soy feliz de haber formado parte de un proyecto tan exitoso y de haber sido… estoy agradecido y estaré agradecido… Mi pasado me hace ser lo que soy hoy”. Poncho Herrera, actor.

Finalmente, Poncho Herrera no descartó que se pudiera unir a algún concierto de RBD en 2023, simplemente dijo “en este momento estoy muy feliz con lo que tengo”.