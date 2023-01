Tragedia RBD en Brasil: En 2006, una firma de autógrafos se salió de control y fans de la banda -que acaba de anunciar los detalles de su tour 2023- murieron.

¿Cómo sucedió la tragedia?, ¿qué hicieron los integrantes de RBD tras enterarse de lo sucedido?, ¿qué pasó con las familias de las víctimas?

Dulce María contó quea más de 10 años de los hechos ocurridos en Brasil, uno de los 2 países de Latinoamérica incluidos en la gira RBD 2023, aún siente culpa por la tragedia.

En 2006, cuando RBD se encontraba en la cúspide de su carrera, viajaron por primera vez a Brasil, país donde la agrupación tiene a su segundo grupo más nutrido de fans.

Entre las actividades que RBD tenía agendadas estaban una firma de autógrafos en el estacionamiento de un centro comercial y la realización de un show case.

Ambos eventos estaban planeados para recibir a un máximo de 5 mil fans de RBD, lo que no consideraba el fenómeno pop en el que se había convertido la banda surgida de la telenovela ‘Rebelde’, pues al final llegaron unas 15 mil personas.

La firma de autógrafos con los integrantes de RBD se llevó a cabo sin contratiempos, pero cuando llegó la hora del show case las cosas se descontrolaron.

La emoción de ver a todos los integrantes de RBD frente a sus ojos hicieron que los fans comenzaran a empujarse hacia el escenario aplastando a la gente que se encontraba junto a la valla de seguridad.

La seguridad del evento intentó tranquilizar a la gente, pero los fans de RBD no pudieron contener su euforia, situación que llevó a los organizadores a detener la presentación de RBD y retirar a los cantantes del sitio.

Los integrantes de RBD fueron alojados en una casa a las afueras de Brasil donde les informaron que se había presentado una estampida humana en su show case, que terminó con un saldo de tres personas y al menos 34 heridos de gravedad.

La noticia conmocionó y dejó en shock a los integrantes de RBD, quienes se pronunciaron devastados por la tragedia.

No obstante, las actividades de RBD en Brasil aún no concluían por lo que, aunque estaban desechos emocionalmente, tuvieron que seguir atendiendo sus compromisos, entre los que estaban algunas entregas de premios.

En diciembre de 2021, Dulce María recordó lo sucedido durante una entrevista con Yordi Rosado, señalando que la tragedia la dejó conmocionada:

“Fue algo terrible porque finalmente sabes que, aunque no sea tu culpa, si tú no existieras o no hubieras ido a cantar esa gente no se hubiera muerto ahí. Entonces es algo que finalmente yo traía cargando y tenía pesadillas”

Dulce María