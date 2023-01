Luego de que RBD anunciara por lo alto las fechas y lugares de su gira 2023, la cual iniciará el 25 de agosto en El Paso, Texas, Dulce María aclara que este no es el regreso de la banda.

El viernes 20 de enero, Dulce María se presentó en el programa Hoy donde se dijo emocionada por el tour de RBD, mismo que llegará a 26 ciudades.

“Han pasado 15 años”, recordó Dulce María, de 37 años de edad, respecto a la última vez que RBD pisó los escenarios.

Así como informó que la idea del reencuentro surgió en 2020, año en que su música llegó a diversas plataformas digitales y sus fans exigieron su regreso.

Razón por lo que tiempo después decidieron hacer el encuentro virtual donde ella no pudo estar debido a que estaba cerca el nacimiento de su hija, además de que la pandemia lo complicó todo.

En 2021 la agrupación estuvo a punto de subir a los escenarios, pero sus agendas no se los permitieron por lo que a finales del 2022 pensaron en hacer un último intento, el cual sí será una realidad.

Dulce María emocionada por el tour de RBD (Hoy / YouTube)

Gira de RBD incluye 26 ciudades

Ahora que el regreso de RBD tiene fecha para llevarse a cabo, Dulce María se dice emocionada pero triste porque la gente está inconforme de que la gira no llegará a su país.

“No podemos ir a cada lugar y a cada ciudad, pero mientras sea posible todo puede pasar”, indica Dulce María.

Por lo que existe la posibilidad de que RBD, la agrupación que surgió en el melodrama Rebelde transmitida entre 2004 y 2006, sume más fechas.

Gira RBD 2023. (soyrebelde.world / Captura de pantalla)

Tour RBD 2023 no es el regreso de la agrupación

Aunque fue increíble la noticia de la gira de RBD 2023, deben saber que este no es su regreso.

Dulce María asegura que RBD no regresará como agrupación: “no es como que vamos a estar años de gira, no, no, esto es algo único pensado para el 2023″, dijo.

Así como argumentó que su reencuentro es por la deuda con sus fans, a quienes no les dieron una gira del adiós, lo cual ahora sí harán y será en México.

Y finalmente, confirmó que Maite Perroni, de 39 años de edad, sí será parte de la gira.