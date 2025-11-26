La activista Saskia Niño de Rivera respondió a la senadora panista Lilly Téllez por emitir comentarios homofóbicos en contra del derecho a la crianza de personas del mismo sexo.

La discusión con Saskia Niño de Rivera surgió luego de que Lilly Téllez acusara a las parejas homoparentales de buscar formar familias para satisfacer “caprichos” y como parte de una “moda”.

“Aunque esté de moda y sea aplaudido [...] Esto está mal: los bebés no son objetos para satisfacer caprichos de quienes no aceptan la realidad”. Lilly Téllez

Saskia Niño de Rivera llama irresponsable a Lilly Téllez por comentarios homofóbicos

Desde sus redes sociales, Saskia Niño de Rivera acusó a Lilly Téllez de tener “el pensamiento limitado” y de aprovechar su posición para promover prejuicios en lugar de derechos tras sus comentarios homofóbicos.

“Para variar, Lilly Téllez se exhibe en su pensamiento limitado. Una senadora promoviendo prejuicios en lugar de derechos” Saskia Niño de Rivera

Saskia Niño de Rivera responde a Lilly Téllez por comentarios homofóbicos (Captura de pantalla)

Saskia Niño de Rivera defendió que las familias homoparentales están avaladas por la ciencia, mientras que la homofobia de Lilly Téllez es injustificada; “desde un cargo público, esto no es libertad de expresión: es irresponsabilidad”, dijo.

No obstante, Lilly Téllez reiteró su postura a Saskia Niño de Rivera al afirmar que estudios científicos demuestran que “los hogares con ambas figuras biológicas ofrecen ventajas a los niños”.

Sobre las declaraciones de Lilly Téllez, acompañadas de un artículo en el que se defiende la familia tradicional, la senadora sostuvo que el verdadero debate de la crianza homoparental debe caer en:

La subrogación

La mercantilización de los vientres

Simular un parto entre hombres,

Borrar a la madre