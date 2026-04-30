La Ciudad de México (CDMX) continúa hundiéndose a un ritmo alarmante, esto según datos preliminares del satélite NISAR de la NASA en donde revela que algunas zonas de la capital se hundieron más de 2 centímetros por mes entre octubre de 2025 y enero de 2026.

El satélite, desarrollado conjuntamente por la NASA y la agencia espacial india ISRO, utilizó radar de apertura sintética que funciona de día y noche, incluso con nubes o vegetación, para mapear con precisión la subsidencia del suelo.

¿Qué es la subsidencia que afecta a la CDMX?

La subsidencia de la que ha advertido la NASA a la CDMX, es el hundimiento gradual y progresivo de la superficie del terreno, puse trata de un descenso vertical del suelo.

Este descenso es sin movimientos horizontales y que puede ocurrir de forma natural o con mayor frecuencia en zonas urbanas, por acción humana.

Radar NISAR de la NASA, revela aumento en la subsidencia de la CDMX (@NASAEarth / X)

Es decir que el suelo pierde soporte desde abajo y, poco a poco, se compacta y baja de nivel, siendo este proceso lento ya sea con milímetros o centímetros al año o, en casos extremos, mucho más rápido.

Las causas principales de la subsidencia son:

Extracción excesiva de agua subterránea, siendo la más común en ciudades: cuando se bombea demasiada agua de los acuíferos, las capas de arcilla y sedimentos que están arriba se deshidratan y se compactan irreversiblemente. Los espacios entre las partículas del suelo colapsan, y la superficie se hunde.

Extracción de petróleo, gas o minerales.

Peso excesivo de construcciones urbanas.

Disolución de rocas conocidos como fenómenos kársticos.

Movimientos tectónicos o compactación natural de sedimentos.

En el caso de la CDMX, la subsidencia es especialmente grave porque la ciudad se construyó sobre el lecho de un antiguo lago y el suelo está formado por arcillas muy compresibles y saturadas de agua.

La sobreexplotación de los acuíferos para abastecer a millones de habitantes ha provocado que grandes zonas de la capital se hundan entre 10 y 40 centímetros por año en algunas áreas, acumulando más de 10 metros en el último siglo.

Radar NISAR de la NASA, revela aumento en la subsidencia de la CDMX

Hundimiento extremo afecta infraestructura clave de CDMX, revela NASA

La CDMX se hunde a un ritmo alarmante de más de 2 centímetros por mes en varias zonas, según datos recientes del satélite NISAR de la NASA.

Las áreas más afectadas de la CDMX aparecen marcadas en azul oscuro en las imágenes publicadas por NASA Earth en sus redes sociales y medios oficiales.

Esta misión conjunta entre NASA e India detectó la subsidencia en la CDMX principalmente por la extracción excesiva de agua subterránea en el antiguo lecho lacustre sobre el que se construyó la capital.

Entre las zonas críticas de la CDMX según la NASA, se encuentran:

Áreas cercanas al Aeropuerto Internacional Benito Juárez

El Ángel de la Independencia, donde el descenso del terreno es más pronunciado.

El lago de Chalco

Este fenómeno no es nuevo: la CDMX fue construida sobre el lecho de un antiguo lago, y la extracción excesiva de agua subterránea ha acelerado el proceso durante décadas, causando daños en edificios, carreteras y tuberías.

El NISAR, lanzado en julio del 2025, representa un avance importante al permitir un monitoreo preciso y frecuente desde el espacio, revela que aunque los datos corresponden a la temporada seca, confirman que la CDMX es una de las ciudades que se hunden más rápido en el mundo.