Kanye West -de 47 años de edad- genera polémica al revelar qué inspiró la letra en español de Cusins, la canción de abuso sexual que hablaría sobre una relación entre primos.

En X, Kanye West publicó un controversial mensaje en el que revelaría la presunta relación incestuosa que vivió durante su infancia con un primo que actualmente se encuentra en la cárcel.

El nombre de Kanye West se viralizó en las redes sociales luego de que compartió a publicación para promocionar su nuevo tema Cousins.

Y es que Kanye West, ahora conocido como Ye, reveló un abuso sexual al hablar sobre lo que inspiró la letra en español de Cousins, generando gran polémica.

En su publicación en X, Kanye West señaló que Cousins habla sobre una relación entre primos que fue más allá al tener acceso a contenido para adultos cuando eran menores.

Kanye West habló abiertamente sobre una relación incestuosa que sostuvo con su primo cuando ambos eran menores de edad.

De acuerdo con Kanye West, su primo se encuentra en la cárcel luego de que mató a una mujer embarazada.

Kanye West reconoció que él y su primo solían ver revistas explícitas juntos, lo que habría influido en su comportamiento de adulto.

En su publicación, Kanye West destacó que las revistas que encontraron en el armario de su mamá Donda West fueron muy diferentes a las que habían visto y es que aunque no entendían lo que pasaba decidieron recrearlas.

Antes de finalizar su mensaje, Kanye West reconoció que tuvo relaciones con su primo hasta que tenía 14 años.

Además de su controversial mensaje, Kanye West también compartió un video con un adelanto de Cousins.

De esta manera se descubre que también la letra de Cousins tiene referencias a la relación que habría tenido Kanye West con su primo.

En otro de los fragmentos de la canción, Kanye West habla sobre los estigmas en torno a su sexualidad y como le había pedido a su primo que no contará lo que vivieron.

“La gente me dice que me lo lleve a la tumba: ‘la verdad te hará libre algún día’. No creo que entiendan que no me atraen los hombres”

Kanye West