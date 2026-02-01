La película de Melania Trump, primera dama de Estados Unidos, tuvo solo cinco asistentes en su estreno en México; taquilla a nivel mundial tuvo resultados similares.

Diversos cines a nivel internacional han señalado la mala recepción del documental “Melania”, que en Rotten Tomatoes alcanzó una aprobación del 11% en crítica.

La película de Melania Trump fue estrenada en México en 82 pantallas y ha reunido a 427 espectadores, lo que da un promedio de cinco personas por función, de acuerdo con algunos reportes.

“Melania”, cinta producida por Amazon MGM Studios, documenta los 20 días previos de Melania Trump a la investidura de Donald Trump.

Se trata de un producción en la que se busca contextualizar el rol institucional de la primera dama, según detalla su sinopsis, no obstante, el público ha mostrado su rechazo, tanto en México como a nivel internacional.

De acuerdo con The Guardian, en Londres el largometraje apenas vendió una entrada para su primera proyección en el Vue Cinema London - Islington.

Posteriormente, se reportó que solo dos personas compraron boletos para la función de la tarde también en Londres.

En la taquilla doméstica, “Melania” tuvo público, aunque moderado en:

Cine AMC, en Los Ángeles: 15 boletos vendidos

Cine Alamo Drafthouse, en Nueva York: 31 boletos venidos en la función de la tarde y 14 para la exhibición de la noche

Zonas más conservadoras de Estados Unidos han tenido una mejor respuesta:

Orange County, Los Ángeles

Houston, Texas

Miami, Florida

De cualquier manera la película firmaría un fracaso si se toma en cuenta la inversión que hizo Amazon MGM Studios que gastó más 1 mil 309 millones de pesos por producir y promocionar la cinta.

Según el medio Deadline, “Melania” recaudó apenas en preventas 17 millones 466 mil pesos, y se proyecta que recaude en su fin de semana de estreno poco más de 87 millones de pesos.

Director de película de Melania Trump está relacionado con Jeffrey Epstein

La controversia por la película de Melania Trump también tiene que ver con su director, Brett Ratner, conocido por películas como “Dragón rojo” y “Una pareja explosiva”.

Ratner fue señalado en 2017 por conducta sexuales inapropiadas contra actrices como

Olivia Munn

Natasha Henstridge

Incluso, se han difundido imágenes de los archivos de Jeffrey Epstein en donde Brett Ratner está abrazando a una adolescente.

Pese a todas las acusaciones en su contra, el director de “Melania” declaró que no conoció a Jeffrey Epstein.