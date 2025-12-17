Se dio a conocer el primer tráiler de la nueva película autobiográfica de Melania Trump, esposa de Donald Trump que será dirigida por Brett Ratner y producido por Amazon MGM.

¿De qué trata la película de Melania Trump?

Melania Trump, primera dama de Estados Unidos y esposa de Donald Trump, lanzará una película autobiográfica que se estrenará el próximo 30 de enero del 2026.

Tal y como lo indica el título, esta película autobiográfica de Melania Trump, explorará su vida como primera dama de Estados Unidos y la relación con Donald Trump.

También esta película documental y autobiográfica de Melania Trump, busca mostrar la trayectoria de la esposa del presidente de Estados Unidos desde Eslovenia hasta la Casa Blanca, sus experiencias durante un período de transición y cómo ha manejado esta nueva exposición política.

Según se revela, Melania Trump recibió el control y la aprobación total del proyecto, el cual está producido por por Amazon como parte de un acuerdo de 40 millones de dólares (720 millones 140 mil pesos).

Melania Trump
Melania Trump (Saul Loeb / AFP)