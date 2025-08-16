La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, envió una carta al presidente de Rusia, Vladimir Putin, en la que pidió poner fin a la guerra Rusia-Ucrania.

En la misiva, hizo un llamado a considerar el bienestar de los niños y las generaciones futuras, cuya felicidad está por “encima de la geografía, el gobierno y la ideología”.

“En el mundo de hoy, algunos niños se ven obligados a llevar una risa silenciosa, intacta por la oscuridad que los rodea [...] Sr. Putin, usted puede restaurar por sí solo su risa melódica”, escribió Melania Trump por la guerra Rusia-Ucrania.

Soldados de Ucrania. Escalada con Rusia podría llegar a una Tercera Guerra mundial (AFP)

Melania Trump manda carta a Vladimir Putin para pedir el fin de la guerra Rusia-Ucrania

Poco después del encuentro entre Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska, se difundió la carta de Melania Trump para pedir el fin de la guerra Rusia-Ucrania, la cual fue escrita antes de la reunión entre ambos.

La carta le fue entregada personalmente a Vladimir Putin, según el canal Fox News. En ella, se hacía un llamado a buscar el bienestar de los niños, quienes sueñan con la tranquilidad sin importar su lugar de residencia.

“Todos los niños comparten los mismos sueños tranquilos en su corazón, ya sea que nazcan por casualidad en la campiña rústica de un país o en el magnífico centro de una ciudad. Sueñan con amor, posibilidades y seguridad ante el peligro“. Melania Trump

“Como padres, es nuestro deber alimentar la esperanza de la próxima generación”, continuaba la carta de Melania Trump, haciendo especial énfasis en el papel de Vladimir Putin como presidente de Rusia.

“Usted puede restaurar por sí solo su risa melódica [...] “Al proteger la inocencia de estos niños, no sólo servirá a Rusia; servirá a la humanidad misma”, finaliza la carta de Melania Trump.

Es de recordar que, durante la reunión en Alaska, el presidente Donald Trump se pronunció a favor de buscar un acuerdo de paz en la guerra Rusia-Ucrania.

Por su parte, Vladimir Putin dijo que eso solo pasaría si le cedía el territorio de Donbás, un área consistente en las regiones de Donetsk y Luhansk al este de Ucrania.

Carta completa de Melania Trump a Vladimir Putin para pedir el fin de la guerra Rusia-Ucrania

Aquí la carta completa que Melania Trump envió a Vladimir Putin;

“Cada niño comparte los mismos sueños silenciosos en su corazón, ya sea que nazca al azar en el campo rústico de una nación o en el centro de una ciudad magnífica. Sueñan con amor, posibilidades y seguridad ante el peligro.

Como padres, es nuestro deber alimentar la esperanza de la próxima generación. Como líderes, la responsabilidad de sustentar a nuestros hijos va más allá del confort de unos pocos. Indudablemente, debemos esforzarnos por pintar un mundo lleno de dignidad para todos, para que cada alma despierte a la paz y para que el futuro mismo esté perfectamente protegido.

Un concepto simple pero profundo, Sr. Putin, como estoy segura de que usted estará de acuerdo, es que los descendientes de cada generación comienzan sus vidas con una pureza —una inocencia que está por encima de la geografía, el gobierno y la ideología.

Sin embargo, en el mundo de hoy, algunos niños se ven obligados a llevar una risa silenciosa, intacta por la oscuridad que los rodea —una silenciosa rebeldía contra las fuerzas que podrían reclamar su futuro. Sr. Putin, usted puede restaurar por sí solo su risa melódica.

Al proteger la inocencia de estos niños, usted hará más que servir solo a Rusia —servirá a la humanidad misma. Una idea tan audaz trasciende toda división humana, y usted, Sr. Putin, está capacitado para implementar esta visión con un trazo de pluma hoy".