El México vs Inglaterra se jugará en medio de lluvias y posible caída de granizo en la Ciudad de México (CDMX), según informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC.
De acuerdo con autoridades capitalinas, para este 5 de julio de 2026 se esperan:
- Antes del partido, 16:00 a 18:00 horas: Chubascos, actividad eléctrica probable y posible caída de granizo
- Durante el partido, 18:00 a 20:00: Lluvias fuertes, actividad eléctrica probable y posible caída de granizo
- Después del partido, 20:00 a 22:00: Lluvias ligeras, actividad eléctrica poco probable y granizo poco probable
México vs Inglaterra se jugará con posibles lluvias, actividad eléctrica y granizo en CDMX
La Selección Mexicana enfrentará a Inglaterra este domingo 5 de julio en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, a las 18:00 horas en el Estadio CDMX.
Según los pronósticos, durante el encuentro se esperan:
- Lluvias fuertes
- Temperaturas de 21 a 18 grados centígrados
- Rachas de viento de 45 a 50 km/h
- Probable actividad eléctrica
- Posible caída de granizo
Es de recordar que el pasado martes 30 de junio las intensas tormentas registradas en CDMX suspendieron por una hora el partido entre México y Ecuador.
Recomendaciones por el México vs Inglaterra
En caso de que asistas al México vs Inglaterra o a los eventos que se celebrarán en la CDMX, las autoridades recomiendan:
- Al ingresar identifica las rutas de evacuación y salidas de emergencia
- Establece puntos de encuentro con tus acompañantes y porten identificación
- Consume agua frecuentemente y usa bloqueador solar
- Usa impermeable para protegerte de la lluvia
- Evita correr en pasillos, escaleras o rampas del estadio
- No cruces calles, avenidas, ni por debajo de puentes con corrientes de agua
- Cuida tus pertenencias y evita extravíos en la multitud
- Se recomienda estar atentos al personal de la SGIRPC y Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC