El México vs Inglaterra se jugará en medio de lluvias y posible caída de granizo en la Ciudad de México (CDMX), según informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC.

De acuerdo con autoridades capitalinas, para este 5 de julio de 2026 se esperan:

  • Antes del partido, 16:00 a 18:00 horas: Chubascos, actividad eléctrica probable y posible caída de granizo
  • Durante el partido, 18:00 a 20:00: Lluvias fuertes, actividad eléctrica probable y posible caída de granizo
  • Después del partido, 20:00 a 22:00: Lluvias ligeras, actividad eléctrica poco probable y granizo poco probable
México vs Inglaterra se jugará con posibles lluvias
México vs Inglaterra se jugará con posibles lluvias (SGIRPC)

México vs Inglaterra se jugará con posibles lluvias, actividad eléctrica y granizo en CDMX

La Selección Mexicana enfrentará a Inglaterra este domingo 5 de julio en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, a las 18:00 horas en el Estadio CDMX.

Según los pronósticos, durante el encuentro se esperan:

  • Lluvias fuertes
  • Temperaturas de 21 a 18 grados centígrados
  • Rachas de viento de 45 a 50 km/h
  • Probable actividad eléctrica
  • Posible caída de granizo

Es de recordar que el pasado martes 30 de junio las intensas tormentas registradas en CDMX suspendieron por una hora el partido entre México y Ecuador.

El joven fallecido en festejos del México vs Ecuador y reconocido inicialmente como cuarta víctima ya fue identificado y se contactó a su familia.
Lluvias por el Mundial 2026 (Cuartoscuro / Estrella Josento)

Recomendaciones por el México vs Inglaterra

En caso de que asistas al México vs Inglaterra o a los eventos que se celebrarán en la CDMX, las autoridades recomiendan:

  • Al ingresar identifica las rutas de evacuación y salidas de emergencia
  • Establece puntos de encuentro con tus acompañantes y porten identificación
  • Consume agua frecuentemente y usa bloqueador solar
  • Usa impermeable para protegerte de la lluvia
  • Evita correr en pasillos, escaleras o rampas del estadio
  • No cruces calles, avenidas, ni por debajo de puentes con corrientes de agua
  • Cuida tus pertenencias y evita extravíos en la multitud
  • Se recomienda estar atentos al personal de la SGIRPC y Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC