El México vs Inglaterra se jugará en medio de lluvias y posible caída de granizo en la Ciudad de México (CDMX), según informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC.

De acuerdo con autoridades capitalinas, para este 5 de julio de 2026 se esperan:

Antes del partido, 16:00 a 18:00 horas: Chubascos, actividad eléctrica probable y posible caída de granizo

Durante el partido, 18:00 a 20:00: Lluvias fuertes, actividad eléctrica probable y posible caída de granizo

Después del partido, 20:00 a 22:00: Lluvias ligeras, actividad eléctrica poco probable y granizo poco probable

México vs Inglaterra se jugará con posibles lluvias (SGIRPC)

México vs Inglaterra se jugará con posibles lluvias, actividad eléctrica y granizo en CDMX

La Selección Mexicana enfrentará a Inglaterra este domingo 5 de julio en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, a las 18:00 horas en el Estadio CDMX.

Según los pronósticos, durante el encuentro se esperan:

Lluvias fuertes

Temperaturas de 21 a 18 grados centígrados

Rachas de viento de 45 a 50 km/h

Probable actividad eléctrica

Posible caída de granizo

Es de recordar que el pasado martes 30 de junio las intensas tormentas registradas en CDMX suspendieron por una hora el partido entre México y Ecuador.

Lluvias por el Mundial 2026 (Cuartoscuro / Estrella Josento)

Recomendaciones por el México vs Inglaterra

En caso de que asistas al México vs Inglaterra o a los eventos que se celebrarán en la CDMX, las autoridades recomiendan: