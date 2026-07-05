La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC activó una doble alerta por lluvias fuertes en las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

4 alcaldías se mantienen en Alerta Naranja por persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizó durante la tarde y noche del sábado 4 de julio, mientras que 12 mantienen Alerta Amarilla.

Estas son las alcaldías que se mantienen en alerta naranja en la CDMX por lluvias fuertes

A través de su cuenta de X, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC informó sobre alertas meteorológicas debido a intensas precipitaciones y posible caída de granizo.

Activan alerta en la CDMX por lluvias fuertes y posible caída de granizo para las 16 alcaldías (@SGIRPC_CDMX / X )

Para la tarde y noche del sábado 4 de julio, las alcaldías que se encuentran bajo Alerta Naranja debido a la persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo son:

Azcapotzalco Cuauhtémoc Gustavo A. Madero Miguel Hidalgo

Esta alerta se debe a un pronóstico de lluvia de entre 30 y 49 mm en un periodo de las 17:45 a las 20:00 horas.

Las autoridades recomiendan no cruzar calles con encharcamientos, caminar sobre puentes o banquetas, evitar refugiarse bajo los árboles y esperar a que la lluvia disminuya si es posible.

Estas son las alcaldías que se mantienen en alerta amarilla en la CDMX por lluvias fuertes

Las alcaldías que mantienen Alerta Amarilla por la persistencia de lluvias fuertes y posible granizo son las siguientes:

Álvaro Obregón Benito Juárez Coyoacán Cuajimalpa Iztacalco Iztapalapa Magdalena Contreras Milpa Alta Tláhuac Tlalpan Venustiano Carranza Xochimilco

Bajo esta alerta, se pronostica una lluvia de entre 15 y 29 mm y posible caída de granizo en un periodo de las 17:45 a las 20:00 horas.

Los principales riesgos asociados incluyen encharcamientos, corrientes de agua en avenidas y la posible caída de ramas, árboles o lonas.

Se recomienda a las personas retirar la basura de las coladeras al interior y exterior de los hogares, cerrar puertas y ventanas, no cruzar calles y avenidas con corrientes de agua e usar paraguas o impermeable.